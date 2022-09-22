巴塞隆那的絕美文化遺產「聖保羅醫院」，堪稱最美的窮人救治醫院

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

1926年6月7日下午，當聖家堂建築師高第（Gaudi）巡完當天聖家堂工程從聖家堂到市中心的教堂做禮拜時，不慎於加泰隆尼亞議會大道被路面電車撞倒，或許因為穿著緣故，還被當成是街友等級送往專門救治窮人的聖保羅醫院（Saint Paul Hospital），最後也於聖保羅醫院去世。而聖保羅醫院就是加泰隆尼亞建築三傑（安東尼·高第 Antoni Gaudi、多明尼克Lluis Domènech和普意居Josep Puig）之一的多明尼克所設計充滿加泰隆尼亞現代主義建築的醫院，或許這也是建築師高第的宿命吧。但這間專門救治窮人的聖保羅醫院，只能說，也太美！

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院直到2009年6月還一直被當成醫院使用，而目前已改為博物館和文化中心。但為何加泰隆尼亞的現代主義建築為那麼吸引人呢？因為這種現代主義建築相當重視建築物的門面和內部裝飾，但也因反對19世紀的工業建築裝飾，因此師法自然以大自然萬物做為建築物樣式與裝飾的靈感，因此常會看到像是以動物、植物或花朵為裝飾的元素，也因當時廣邀跨領域如鑄鐵師等達人們，因此有更多元的建築元素像是窗戶和陽台鑄鐵欄桿或動植物樣式裝飾。如果你去過巴塞隆那看過這些建築，是不是覺得很熟悉呢！

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院地下通道窗戶保護欄桿；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院的興建也要感謝加泰隆尼亞銀行家保羅吉爾（Pau Gil）的捐贈，希望在巴塞隆納興建一座具建築特色且醫療技術先進的醫院，並希望能將醫院取名為「聖保羅醫院」並作為對加泰隆尼亞守護神－聖喬治的尊敬。在1901年找了加泰隆尼亞建築師多明尼克，在聖十字醫院的原址上擴充並重新設計，在多明尼克過世後由其兒子接手，於1930年完成工程，醫院後來也被稱為「聖十字聖保羅醫院」，因此建築物內外常可看到馬賽克磚拼成的P或Gil，就是紀念捐贈人Pau Gil。這樣的風格也常在高第的建築物中看見，也算是當時受到加泰隆尼亞民族主義精神的影響吧。

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

多明尼克原本的構想是設計48棟建築，據說最後因為資金不足只完成27棟，目前只開放12棟，但能入內參觀的只有4棟。除了由正門口的行政大樓主樓一進門就會被天花板的粉色系拱頂吸引外，在其他圓頂上也能看見咖啡色、海藍色、湖水綠或棕黃色的馬賽克磚，以及彩繪玻璃裝飾、雕刻和隨處可見的十字架。多明尼克使用了接近大自然的淺色與暖色系，加上彩繪玻璃及以自然萬物元素樣態的雕刻等，若不知聖保羅醫院歷史的遊客，很難想像這原是一座醫院！雖然看似華麗，卻又讓人覺得如身處聖人保護與自然環境中的舒服感。

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

彩繪玻璃、鑄鐵裝飾、陶瓷浮雕或自然景物的綴飾，以及代表加泰隆尼亞守護神聖喬治的十字圖騰，都是受到了加泰隆尼亞現代主義和民族主義的影響，以及多少也有著建築上新藝術（Art Nouveau）的影響。為了使聖保羅醫院成為當時世上獨特講求自然環境的醫院，多明尼克也運用了「開放空間」與「陽光」來作為治療環境，也讓每棟建築分別成為專業科別，具有自然採光、良好通風與優雅裝飾的治療空間。同時多明尼克也擅長利用自然光線為彩繪玻璃及馬賽克磚牆打光，讓色彩透過日光顯得更加炫麗。而在夏季炎熱的天氣及運送病人與物資的考量上，12棟的建築也規劃了涼爽的地下通道互通，是不是相當方便呢！

聖保羅醫院地下通道；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院病房區原貌；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

如同一開始提到，加泰隆尼亞的現代主義建築會如此吸引人，除了重視以大地自然萬物來做為建築物的門面和內部裝飾外，也常以跨領域達人們合作來做為整體規劃，而多明尼克本身對於繪畫、文學與歷史等也有相當涉略，因此才能設計出如此優美與具功能性的建築。有機會的話，也不妨走一趟由他所設計的加泰隆尼亞音樂宮（Palau de la Música Catalania），保證又是一次視覺上的震撼！

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

聖保羅醫院；圖片提供／雙豆工作室

【聖保羅醫院營業時間及票價資訊】＞成人門票一人16歐，12 歲以下兒童大人陪同免費入場，導覽機每台四歐元。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206789