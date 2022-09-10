高第住宅處女作！ 列入世遺的「文森之家博物館」 圖騰建築元素超前衛

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家（Casa Vicens），可說是高第首個知名住宅作品，也因此案一鳴驚人而開啟了之後的事業巔峰。

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家一直以來都屬私人產業不對外開放，2014年被安道爾銀行 MoraBanc 收購得後經過三年整修後才於2017年11月對外開放，讓我們能有機會一睹這精彩作品的內部樣貌，但其實早在2005年就被列入了世界遺產。文森之家是高第為了企業家Manel Vicens設計的夏季別墅，因此內部才會有一些噴水池的景觀設計以創造夏季時涼爽的溫度。這座建築是加泰隆尼亞現代主義的象徵之一，也可說是高第的第一座建築作品。建於1883的文森之家以紅磚、石材和磁磚建造出的直切線條和高第晚期作品的誇張自然風格曲線迥然不同，屬於高第早期獨特的設計風格，但在當時的加泰隆尼亞地區已算是相當前衛的風格。

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

磚紅色的花園圍牆內種植了不少棕櫚樹及以棕櫚樹葉為圖騰的鑄鐵大門，並融入了摩爾式及阿拉伯的建築元素，和紡織村聚落一樣有著高第早期的東方及北非建築風格。高第從地中海的動植物中得到靈感，在文森之家中使用了許多植物元素，無論在天花板、壁爐或牆面上都佈滿了植物圖樣與裝飾，令人看得眼花瞭亂。有趣的是是，文森之家其實曾擴建過，因此牆面有著不同的圖騰元素－高第於1883～1885設計的原始建築，以及1925年由Joan Baptista Serra de Martínez設計的擴建部分（但沒仔細看還真的是看不出來）。其實是因為當時高第已全心全意在處理聖家堂的工程，加上文森之家的風格已和高第當時的超現實風格相差甚大，因此已無心再處理文森之家的擴建項目，才委託另一建築師進行設計。

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家；圖片提供／蘇琨峰

文森之家頂樓模型展示區；圖片提供／蘇琨峰

文森之家頂樓模型展示區；圖片提供／蘇琨峰

文森之家頂樓手稿區；圖片提供／蘇琨峰

===================圖 文／蘇琨峰

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