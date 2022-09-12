多一個去歐洲的理由：「這些」國家車票更便宜了！來趟西歐無痛旅行

維也納華麗老咖啡被尊為國家文化遺產 / 來源：wikipedia 圖文/Pei

歐洲火車旅行再也不遙遠，而且幾乎免費！西歐南歐搭車無痛旅行。

奧地利夢幻票價 到湖區享受小日子

維也納車票買越長期越便宜 / 來源： pxhere 歐洲無論是跨境火車票或短途交通費，一直都是旅費一大開支，有些國家甚至就讓人打退堂鼓了；不過近年來也有越來越多國家有平價公司或方案進駐，除了鼓勵大家少開車、少搭飛機，也活化鐵道和巴士旅行的熱度。而今年除了德國有9歐火車讓大家搶翻，奧地利也推出白菜價車票哦！

如果大家準備到奧地利玩耍好幾個月，可以考慮買折扣年票！這種套票平均一天只花3歐元（約91台幣），公車、電車和火車任搭，要是只在維也納，首都年票的車費平均下來甚至一天只要1歐元啊。

Dommayer這樣的咖啡廳讓城市更浪漫了 / 來源： wikipedia 維也納也是歐洲綠化最好的城市之一，全城擁有2000座公園，光想就非常療癒！在音樂之城吃個經典蘋果派，或找家傳統又華麗的咖啡廳(COFFEE HOUSE)聽聽音樂喝杯熱飲，這就是閱讀奧地利活歷史和建築工藝的最好方式，因為城裡許多超過百年甚至300年的古老咖啡廳不只是消閒場所，還是國家文化遺產哦！可見奧地利多麼重視歷史悠久的「奧式咖啡廳」。晚上則能隨興繞到街上參加音樂會，讓一整天都充滿浪漫好心情。

從Sankt Wolfgang教堂朝聖完一覽美景 / 來源： wikimedia 王室渡假勝地和獵場「薩爾茨卡默古特湖區」更是值得專程拜訪的夢幻角落，附近不僅有寧靜優美的環湖小鎮、能鳥瞰湖區的朝聖者教堂St. Wolfgang和城堡，有時間的話還可以就地露營或租幾天湖畔小木屋釣釣魚、過過仙境般的小日子！

西班牙優惠車票 再度強勢來襲

西班牙鐵路推出心動優惠 / 來源： wikimedia 西班牙最近引進了法國的超優惠火車ouigo, 同樣是不到10歐的票價長期在Renfe線上發售，而且能去的都是巴塞隆納、海鮮飯故鄉瓦倫西亞、老店聚集的馬德里這些人氣城市！

今年9月到12月底，西班牙鐵路更加碼推出「抗通膨」通勤火車和地區火車套票（Cercanías, Rodalies等） ，加上馬德里的旅遊消費據統計是位於捷克和德國之間，雖然物價全球都在漲，西班牙依然是歐洲旅行CP值很高的國家。

到巴塞隆納就是要享受sunshine到底 / 來源： flickr 到了Sun-To-Sea的巴塞隆納不想搭車也沒關係，綿長的地中海海岸線（waterfront promenade）在等你。市區租腳踏車一個小時大概5歐元（約150台幣），和當地人打沙灘排球、或戴耳機聽聽喜歡的音樂吹海風，看完夕陽再找老店吃tapas, churros, 假期超愜意！

tapas已經紅遍世界 / 來源： flickr 西班牙風的油條churros要沾巧克力醬 / 來源： wikimedia 到歐洲，荷蘭也有4折離峰時段車票、盧森堡市區更直接宣布大眾交通全面免費，你會想去哪裡走跳呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

人越少越便宜！荷蘭「特價火車票」最低4折全新優惠

巴黎更好玩了！ 鐵路永久特價130元即可暢遊、超帥復古鐵道制服你也能買