英國鬼才建築師Heatherwick再出奇招！ 「動力溫室花園」閉合如同珠寶、打開又像是皇冠

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Hufton+Crow

英國鬼才建築師Thomas Heatherwick又出奇招了！這位建築師與英國國家古蹟慈善信託基金（Heritage Charity National Trust）合作，在西蘇塞克斯郡（West Sussex）歷史城鎮Woolbeding設計了一個帶有十片玻璃與鋁製結構組成的可開啟式的動力溫室花園（Unfolding Glasshouse）用以展示當地亞熱帶的樹種及灌木植物。

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Raquel Diniz , Heatherwick Studio

圍繞著冠狀溫室的絲路花園歷史可回溯至十八世紀，深受歐亞舊時絲路貿易路線的影響，除了在絲綢等商品的交換外，當時也把迷迭香、薰衣草和茴香等植物物種帶入英國，在絲路花園能看見300多種像是木蘭花及香蕉等物種及從12個地中海不同地區引進的高盧玫瑰，而這玫瑰最初就是由波斯商人從絲路帶進歐洲。

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Hufton+Crow

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Raquel Diniz, Heatherwick Studio

「這項目就如同當地開放式的絲路花園，這動力溫室花園閉合時如同是珠寶，打開時又像是皇冠，內部有著一個令人陶醉氛圍般的花園」，Heatherwick如此表示。這項目的設計概念也是來自維多利亞州一種由玻璃、土壤與植物元素混合製造而成的可密封式的容器。

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Hufton+Crow

英國國家古蹟與公園部門負責人Andy Jasper也表示，「Heatherwick的動力溫室花園不但連結了當今花園與當地保留的歷史園藝遺產，同時也提醒我們對未來的承諾和信念。」

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Raquel Diniz, Heatherwick Studio

在溫暖的季節中，透過液壓系統動力溫室花園會開啟成為一個有著141平方公尺如皇冠狀的溫室空間，而在寒冷的氣候時，動力溫室花園則會保持閉合，為室內植物物種及種子提供庇護空間。

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Hufton+Crow

Unfolding Glasshouse平面圖；圖片提供／ Heatherwick Studio

Unfolding Glasshouse剖面圖；圖片提供／ Heatherwick Studio

Unfolding Glasshouse基地圖；圖片提供／ Heatherwick Studio

Unfolding Glasshouse；圖片提供／Hufton+Crow

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