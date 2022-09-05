從海岸到雪山 搶先「體驗未來」！歐洲氫氣火車、滑雪專列即將上路

德國的零碳排通勤列車已經賣到全球15國 / 來源： ALSTOM 圖文/Pei

搭火車探索歐洲一向非常有趣，這幾年有多列創意先進科技試營運、夜車強勢回歸帶你看未來！

全球首列氫氣火車 德國試運

鐵路終於能和綠化同步走了，而且零燃油喔！德國Alstom公司研發出氫氣發電火車，除了能節省燃油，電力還能再生，讓原本就比飛機環保的列車旅行更輕鬆無壓力。

ILint列車讓你遠離列車油耗味 / 來源： wikimedia 載客量更大但更省能源的火車就是趨勢 / 來源： ALSTOM 我們要關注的是新版的Coradia iLint火車，時速140公里，目前已經有5列在德國西北方漢堡附近的漢諾威、布萊梅一帶上路載客，讓當地乘客搶先體驗零碳排高科技火車的頭香。讓鐵道迷興奮的是什麼呢？這項技術因為不須通電，引進任何一個國家的鐵路都有可能！

在環保這項打趴世界上各種高鐵、懷舊蒸汽火車外，氫氣列車另一大特色就是降噪處理，通勤上班上學或旅行路上減少了列車運行產生的巨大聲響，想想除了通勤族，住在鐵路沿線的店家和居民也終於能從噪音中解脫了！

＂未來，歐洲終將成為非電氣化鐵道的大陸！＂在許多國家正邁向鐵路電氣化的同時，德國已經看見更遠的將來，如今也想逐步汰換國內超過4000輛柴油列車。

混和動力車大受法國青睞 / 來源： ALSTOM 鐵道終於能和綠化同步走 / 來源： ALSTOM 德式帥氣也顯現在火車設計上 / 來源： ALSTOM 如果你對超新科技很有興趣，西班牙產的Zeleros hyperloop計畫以後在德國柏林發車前往巴黎，只要1小時就能飆到！這列急速快車還預計開發巴黎－巴塞隆納、雪梨－墨爾本、波士頓－華府等路線，讓人十分期待呀。

海岸到雪山 「滑雪列車」從荷蘭直達奧地利

無論你想不想去滑雪，或單純想搭火車跨國旅行享受多變地貌風光，這趟從阿姆斯特丹到奧地利滑雪場的長途列車” Ski Express”都非常適合你。

薩爾斯堡處處是秘境 / 來源： flickr 這是TUI這家大旅行社和荷蘭夜車公司推出的旅行項目，火車將每周五晚上從荷蘭出發，讓大家在車上伴星空入眠之後到達滑雪之國多個雪場，在阿爾卑斯山區醒來多麼浪漫……

「滑雪快車」將在今年12月到2023年3月營運，車廂分為2, 3與4人包廂，非常適合三五好友或親友一起享受有趣的火車之旅。列車到奧地利時會分兩路繼續前進，分別是運動比賽聖地Tyrol和如詩如畫的莫札特之鄉Salzburg，真是恨不得有雙倍時間可以兩條路線都玩一遍！

音樂之鄉薩爾斯堡人見人愛 / 來源： wikimedia 到奧地利走進白雪世界盡情地玩 / 來源：pexels 如果想預訂，得先選擇TUI十天以上的滑雪套票，然後找包含Ski Express night train的行程就可以囉。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

英國平價火車上線！倫敦出發20鎊有找 還能叫餐、寄行李

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