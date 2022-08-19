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「巴黎聖母院大教堂」預計於2024重新開放！

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圖片提供／Sanchezn
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巴黎聖母院大教堂；圖片提供／Sanchezn

巴黎聖母院大教堂（Notre Dame cathedral）預計將於2024年重新開放。法國文化部長里馬· 阿卜杜勒·馬拉克（Rima Abdul Malak）表示，在三年前的那場毀滅性大火後，目前已完成清理階段，接下來便是開始重建工作階段。這座12世紀的大教堂將依照原始的哥特式設計進行修復，包括法國建築師歐仁·維奧萊-勒-迪克（Eugene Viollet-le-Duc）於18世紀中期設計的96公尺的高尖塔，並在修復尖塔的過程中需要1000顆的百年頂級橡樹。

2019年聖母院大火；圖片提供／Erieta Attali

在2019年4月15日的大火中，原為修復工作所搭建的支架於尖頂倒塌後亦因高溫變形而擱置在拱頂上，在修復過程中亦需移除。在結構不穩定的因素下，這是項複雜且需精心策劃的工作。在清除完支架殘骸後，大教堂以木材框架進行加強，並以撐桿來支撐扶壁系統。

聖母院重建過程；圖片提供／Francoi Mori

修復的工程則由法國總統任命的 Jean-Louis Georgelin 將軍和首席建築師 Philippe Villeneuve共同負責。目前彩色玻璃花窗、寶庫、展位、雕像、裝飾及固定裝置已拆除並正修復中，而立面的三扇玫瑰窗也正在現場翻修，預計於2023年春季前重新安裝，而聖母院也預定於2024年4月16日重新開放，也剛好是巴黎奧運開幕的前三個月。

via Shutterstock by UlyssesPixel；圖片提供／Sanchezn

這座擁有850年歷史的聖母院，在大火後該以何種重建後的樣貌再度呈現也一直是當初茶餘飯後的話題，也出過不少令人覺得驚奇的提案，像是空中花園、雷射塔、太空站，甚至是無邊際泳池，但最後還是以恢復原樣為最後決定，讓巴黎聖母院大教堂以新生命重現她的神聖樣貌。

聖母院重建樣貌提案之一；圖片提供／Vincent Callebaut Architectures

文／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206143

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