吃喝玩樂一次滿足！「荷蘭鹿特丹商場」是市場也是觀光景點 享受當地採買樂趣

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDV

鹿特丹商場（Rotterdam Markhal）靈感來自於瑞典斯德哥爾摩、西班牙巴塞隆那及瓦倫西瓦食品商場。歷時五年施工期，巨大量體下可容納228間出租公寓、1,200個車位及一處大型綜合商場的多功能性大樓，最搶眼的就是拱型屋頂色彩繽紛的外觀，完全打破一般人對於傳統市場的印象！

鹿特丹商場；圖片提供／蘇琨峰

位於荷蘭鹿特丹，外形如一個巨大拱型中空建築量體的鹿特丹商場（Rotterdam Markhal），在荷蘭建築師事務所MVRDV的巧思下，鹿特丹商場不僅有著獨特的拱型外觀，內部更是色彩繽紛並符合了多功能的住商需求。鹿特丹商場同時是荷蘭第一座有蓋頂式的食品商場，也是第一次嘗試將食品商場與住宅混合興建的建築。

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDV

當初興建內部高度及寬度皆達到40米的鹿特丹商場，便是為了能讓遊客享受吃喝玩樂、居住甚至方便停車的一次性需求。鹿特丹商場位於當地市中心正在開發的Laurens Quarter古城區，而鹿特丹商場也正好是市區重建計劃的一部份。商場內提供的服務可說應有盡有，除了住宿外，還規劃了80個生鮮及食品酒類攤販，不論是中式、荷式料理、各類商品或是遊樂區，甚至在一樓處還有20間零售店及8間餐廳及咖啡廳，非常符合遊客觀光需求與休憩使用。

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDV

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDV

鹿特丹商場表面為95,000平方米，內部樓地板長120米，寬70米，差不多為一個大型足球場的面積大小，地下停車場有著1,200個停車位。除了符合大型商場設計外，鹿特丹商場的綠能設計也獲得了英國環評獎BREEAM的「Very Good」等級。同時其開放式的空間規劃，也可容許大量的遊客同時進出。有趣的是，在下雨與寒冷的天候時，入口處還設計了透明、像是網球拍網線排列狀的纜線網加上玻璃元素的圍幕用以關閉入口處以避免雨水及冷風的侵入，而這網狀玻璃的裝置也成為了目前歐洲最大的圍幕設備，甚至可抵擋暴風雨的侵襲。鹿特丹商場外立面也特別以天然的石頭灰為色調，這同時也是商場樓地板與公共區域的色調，這和又寬又高並充滿各式色彩的拱狀內壁畫相較下，又是一種滿強烈的色彩對比。

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDV

說到了商場內的壁畫，這一大片面積達11,000平方米名為「The Horn of Plenty」的壁畫則是出自藝術家Arno Coenen和Iris Roskam之手，這同時也是荷蘭當地最大的藝術作品。其實壁畫中所呈現的就是商場中可購買到的農產品等物品，一部份則是自17世紀流傳下來荷蘭式風格的花草與昆蟲的畫作。不論只是路過，或者是站在商場內仰望，就像看著一幅巨大的畫作一般。而這一片印上了畫作的鋁板，還有一項功能便是用來降低人潮所產生的噪音。

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDVMVRDV當初把商場設計成拱型外觀，除了讓建築物能成為當地的建築地標外，也剛好是為了符合政府的新法令－販賣生鮮產品的市場必須有天花板的裝置以確保不影響到當地的環境衛生。同時，除了商場的功能外，大規模的開放空間也可當成一處市民的公共活動場所。若有機會旅遊到這鹿特丹，可別忘了到這商場逛逛。整年開放的鹿特丹商場營業時間為10:00 am to 8:00 pm（週日則為中午至6:00pm），不過餐廳及咖啡廳的營業時間會更長些，地下停車場則為24小時開放。

鹿特丹商場；圖片提供／MVRDV

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