不說還以為入住奢華飯店?!　傳奇古董列車新推8間「豪華客艙房型」 展現古典瑰麗風範

傳奇古董列車Venice Simplon-Orient-Express，將推出全新豪華客艙房型，Les Montagnes山地風格展現連綿不絕的巍峨山峰。 圖：Petrie PR HK／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Belmond揭幕旗下傳奇列車Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe全新客艙房型。八間新套房將於2023年6月起面世，為鐵路傳奇之旅開創奢適下榻新境界。新套房設計充滿歷史氣息，並最大限度地尊重和保留1920及30年代的精湛工藝，在兩款現有房型基礎上為列車增添又一重瑰麗奢華風範。

▲新套房將增設私人大理石獨立衛浴。 圖：Petrie PR HK／提供

傳奇古董列車開創全新奢華水準

專業的法國工匠及設計師對兩節原有的古董車廂進行煥新打造，在重新設計裝潢的同時保留其旅行黃金時代的外觀和氛圍。設計旨在融合列車輝煌歷史與現代奢華舒適享受，從窗外不斷變換的風景中汲取靈感，打造移動中的華美空間與沉浸式的旅行體驗。內飾層次豐富，融合本地純正工藝與歷史文化元素，既是對旅程本身的讚頌，又是享受寧靜時刻的舒適港灣。

全新套房的推出意味著列車將可提供三種客艙房型，滿足不同旅客的需求，進一步提升列車現有的住宿體驗。新套房（Suite）內飾延續Venice Simplon-Orient-Express古典客艙（Historic Cabin）的美感，在此基礎上增設私人大理石獨立衛浴，以及白天舒適落座、晚間可享安眠的休憩區（可安排一張雙人床或兩張單人床）。

豪華套房（Grand Suite）不僅設有私人獨立衛生間及淋浴設施，可拆分為兩張單人床的雙人床，還有起居區可供賓客享受私人用餐體驗，24小時客艙服務和香檳無限暢飲，可謂奢華下榻的典範。而古典客艙則洋溢雋永經典的魅力，白天提供休憩空間，晚間則輕鬆轉變為上下臥鋪。

歐陸風光啟發設計靈感

套房展現列車車窗外一幀幀優美的風景畫。以此為靈感的起點，法國工匠們展現出四款不同的設計風格，分別為：La Campagne（鄉村） ，Les Montagnes（山地），Les Lacs（湖泊），以及 La Forêt（森林）。

▲La Forêt森林風格套房，揉合布拉格至巴黎與德國西南山地的黑森林風情。 圖：Petrie PR HK／提供

▲La Campagne鄉村風格套房，選用生動綠色天鵝絨搭配繁複的花紋鑲嵌工藝。 圖：Petrie PR HK／提供

La Forêt森林風格套房致敬Venice Simplon-Orient-Express從布拉格至巴黎的非凡旅程，與德國西南山地的黑森林相呼應。離開曠野，進入鄉村，La Campagne鄉村風格套房選用生動的綠色天鵝絨搭配繁複的花紋鑲嵌工藝，把義大利北部的草場和葡萄園，以及法國南部與蔚藍海岸的如畫風光通過設計淋漓盡致地表達出來。

奧地利的阿爾山是前往威尼斯旅途中的標誌性風景，因此Les Montagnes山地風格內飾著力展現連綿不絕的巍峨山峰。從廣袤大地來到悠悠碧水，Les Lacs湖泊風格映射出從瑞士楚格湖到義大利科莫湖途中經過的眾多美麗湖泊。

每間套房均飾以光華耀目的色彩、圖案與紋理，讓賓客沉浸於豐富多元的歐陸風光之中。鬆軟的織品和飾品來自Majorelle, Dufrene, Leleu, Rousseau, Prou 和 Lalique等著名的裝飾派藝術大師。內飾展現歐陸風光與沿途豐沛的自然景象；肥沃平原上的大片葡萄園，歐洲中部的古老森林，陡峭雄渾的山脈，以及平靜無波的冰川湖。

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