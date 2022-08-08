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又環保又好玩！　歐洲機場大動作減班、航廈變身「科技帝國」未來社區

聯合新聞網／ MilliUN Miles
多姿多采新社區即將誕生 / 來源：berlin txl　
多姿多采新社區即將誕生 / 來源：berlin txl　

圖文/Pei

荷蘭史基浦：全球第一座為環保削減航班的大機場

大家知道嗎？飛行製造的二氧化碳佔交通工具百分之12, 近年有日航等航空公司開始實驗廢物利用的替代能源來當燃料，動作還不算大，而最直接霸氣的環保做法大概是荷蘭了，2023年就要開始減少歐洲最主要的機場之一「史基浦」百分之10的航班！

荷蘭航空KLM的家即將大減航班量 / 來源： pexels 　
荷蘭航空KLM的家即將大減航班量 / 來源： pexels 　
而且是永久削減起降航班，來對抗氣候變遷、讓空氣和環境品質提升。百分之10等於每年有高達44萬架飛機需要更改路線跳過荷蘭史基浦這個歐洲第三大機場（第一與第二是倫敦和巴黎機場），相較於2019年疫情前少了百分之12的航班量！

今年報復性旅遊開始後，航空業應付不了比預期更大量的人潮，春夏兩季不斷有航班延誤、取消、行李丟失、機場限流、航空公司暫停售票等麻煩的狀況，削減航班的做法也有助荷蘭機場管理秩序和員工工作品質，也許這才是長久之計。

Schiphol機場是歐洲第三大機場　作法前衛　 / 來源： wikimedia
Schiphol機場是歐洲第三大機場　作法前衛　 / 來源： wikimedia
觀光大國荷蘭機場外面也有首都地標 / 來源： flickr
觀光大國荷蘭機場外面也有首都地標 / 來源： flickr
大家以後要在荷蘭史基浦轉機或起降，也記得多加搜尋替代航線找出最適合的旅行路線哦。

德國柏林：舊機場變身成新潮智慧休閒區

德國的Tegel泰格爾機場舊機場2020年停用之後，政府已經把這裡改造成超好玩的娛樂與住宅社區，首先，住在機場禁區的感覺很酷之外，打高爾夫、娛樂玩遊戲﹑上學、森林公園散步、小商店逛街購物通通都有啦，而且一切都是新潮和先進設計哦。

柏林舊機場將讓人耳目一新 / 來源： berlin txl　
柏林舊機場將讓人耳目一新 / 來源： berlin txl　
這叫做＂Tegel Projekt＂又叫「都市科技共和國」的實驗型機場改造計畫將在500公頃的園區裡容納1萬居民，藍圖依照5000間公寓與5000名大學生舒適居住和生活機能來設計，居民們平常可以在全新的單車道上閒逛社區和運動，人行步道將比車道更多，公眾交通也會十分方便，無接觸和大數據, 潔淨水源與創新建材都是重點，還會推動共享經濟，整個社區「碳中和」住起來更智慧﹑更放心。科技業和實驗室也將入駐，吸引年輕人前往探索。

人性化設計讓每個人都舒適 / 來源： gmp, berlin txl
人性化設計讓每個人都舒適 / 來源： gmp, berlin txl
預計2027年完工，不過現在已經開放參觀了，你也想去這座未來社區走走嗎？到這個網站預約吧：Museumsdienstes Berlin　 　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

挑戰冰冷三溫暖！　歐洲空氣最優城市　越玩越健康　

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