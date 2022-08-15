奧地利親子滑雪！ 湖景絕美滑雪場 Schmitten-Zell am See 體驗優缺心得分享

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位於奧地利薩爾斯堡州的策爾湖Zell am See，各地遊客大多都是夏日造訪，不過豆媽覺得冬日雪場的銀白色美景是更勝一籌。滑雪兼看湖景是Schmitten滑雪場的大賣點之一，且青少年與兒童有雪票優惠喔！

Schmitten雪場纜車；圖片提供／雙豆工作室

滑雪場與德國奧地利大城市位置相對關係圖；圖片提供／雙豆工作室

滑雪場基本資訊：77 公里的滑雪道，藍線 30公里、紅線 28 公里和黑線 19公里28部拉繩索道以及箱型＆座椅纜車。7 條雪地健行路線，適合所有想要遠離下行滑雪斜坡，安全的進行雪地健行的遊客。

2021/22 雪季票價資訊四月復活節假期成人日票是49歐元，兒童日票是24.5歐。單日有從11:30起算的晚鳥票，或是有只滑到 中午12：30 的上午票可以選擇。㊙青少年與兒童有週六Junior Xplore優惠。2021/22 雪季，19 歲以下（2003 年至 2015 年），每週六可以 13.00 歐元的超優惠購買一日滑雪票，家庭客省超多。

Schmitten-Zell am See滑雪場親子同行特殊攻略點：

雪場左半邊的滑雪學校會使用三號藍線當教學坡，寬寬大大非常適合初學者；圖片提供／雙豆工作室

三號藍線兩側各有兒童歡樂坡 Kidfunslope，有幼幼版的恐龍公園；圖片提供／雙豆工作室

兒童歡樂坡 Kidfunslope另一側有大童喜歡的城堡塔樓；圖片提供／雙豆工作室

Schmitten - Zell am See最美的五號雪道，我們滑了三回，每次都覺得超級美。從上而下俯瞰帶著白雪的策爾湖看著就是心曠神怡；圖片提供／雙豆工作室

為了讓不同程度的雪客都能體驗到五號雪道之美，除了高手的黑線，也特別沿著山壁開闢Ｓ行路線，讓大家都能平安下莊；圖片提供／雙豆工作室

雪場右手邊大部分屬於中等程度以上的紅線，滑雪人潮明顯少很多。這區的親子亮點是位於19 號紅線上的超大歡樂坡XXL-Funslope。➡位於紅線上，屬於有挑戰性的趣味坡。➡搭乘雪圖右半Hochmaisbahn六人座椅可以抵達。➡擁有3個蝸牛旋道，全長1.3公里。

右手邊紅線區山頂也是可以看到一半湖面。又是不同的美；圖片提供／雙豆工作室

除了小孩的歡樂坡提供高手滑行，驚險刺激的黑線是ㄧ定要有的，這裡的14號Trass黑線號稱 :➡長度4,150公尺➡高度差1,000公尺➡斜度高達 70%擁有強健大腿肌的強者們，歡迎來試試看。

本次Schmitten-Zell am See ，雪場實際體驗優缺心得

⭕雪場無敵湖景超級美，此點加分200％，Schmitten目前榮登豆媽心中美景雪場第一名。

⭕週六有青少年與兒童Junior Xplore優惠，小孩只要13歐對家庭客來說省好多啊！

⭕孩子們最喜歡有高高低低，旋轉蝸牛的Funslope滑道，這裡的設計很不錯，長度也夠長 ，不會滑一下就沒了，帶小孩來會很開心。

❌海拔高度偏低，二月底拜訪氣溫已經升高，山腳的雪質就跟滑思樂冰一樣黏滯，若是11月季初或是2月3月季末才來，那雪況就會更糟，12月底跟1月造訪會是好選擇。

❌本次午餐AreitAlm的食物算是普普通通，不會特別推薦，大家可以去試試看別家。

圖片提供／雙豆工作室

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詳細版雪場攻略請見部落格Schmitten-Zell am See 滑雪場介紹專文

Schmitten-Zell am See 滑雪場官方網站

作者雙豆媽媽簡介用在地人角度＋旅行者觀點，努力奔跑著體驗奧地利的一切。如果要來維也納來奧地利旅行，不想只是走旅遊書景點，那可以參考看看臉書粉專『雙豆工作室的維也納生活』，裡頭有這幾年豆媽努力挖掘的奧國在地人事物唷。

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