山城美景、冰川天堂！ 2022「瑞士必玩」最佳旅遊地TOP1~5

瑞士鄉村景色；圖片提供／蘇琨峰

上回在2022瑞士十大最佳旅遊地（上）提到了旅遊機構Trip Xtreme在面積大小、文化、交通可達性及可遊玩項目數量等的因素考量下，選出的第6～10名的瑞士必玩的地區，這回來看看第1～5名是那些景點吧！

5. 蘇黎世（Zurich）

蘇黎世是瑞士的經濟和教育中心，也能享用當地著名美食美味起士火鍋或熱巧克力。蘇黎世還有50餘所博物館、超過100家美術館、國際時尚品牌與蘇黎世自家的設計，沿著市中心河畔散步，就能看見蘇黎世三大百年教堂及一望無際的古蹟建築群，並感受到這座精緻又小巧玲瓏的的城市。

蘇黎世；圖片提供／蘇琨峰

4. 策馬特（Zermatt）

策馬特不但是觀賞馬特洪峰最佳地方，也是國際著名的滑雪勝地與渡假勝地。策馬特禁止車輛進入，也因此保留了乾淨與原始的樣貌。在擁有54條山間索道、纜車和超過360公里長的滑雪道下，該地區也被譽為「馬特洪峰冰川天堂 Matterhorn glacier paradise」。策馬特同時也是購物天堂，除著名登山健行品牌應有盡有外，也有不少巧克力專賣店，更可吃到最道地的起士火鍋（Cheese Fondue）。

策馬特；圖片提供／蘇琨峰

3. 瑞士阿爾卑斯山區（Swiss Apls）

在近來環保意識逐漸提升下，步行與大自然成為了許多旅遊大國提倡的旅遊休閒方式。而瑞士人對大自然和高山的熱愛也使得徒步在瑞士早就成為一種普遍的休閒方式，更是一種生活方式，希望透過這樣的旅遊方式，能更深入地了解、體驗瑞士的純粹和自然之美。

馬特洪峰；圖片提供／蘇琨峰

2. 琉森（Lucerne）

琉森城鎮就像是位於琉森湖畔如畫的風景區，有著許多著名廣場和教堂。耶穌會教堂（Jesuit church）的歷史可以追溯自17世紀，是瑞士第一座巴洛克式宗教建築，和豪夫教堂（Hofkirche）的雙塔，成了琉森獨特的城市天際線。建於1333年具中世紀風格的卡佩爾木橋（Chapel Bridge）該被公認爲歐洲最古老的木製橋樑之一，而建於十三世紀並保留下來的穆塞格（Museggmauer）城墻也是琉森一個具代表性的景點。

琉森；圖片提供／蘇琨峰

1. 蒙特勒（Montruex）

長長的湖畔大道上長滿了松樹、柏樹和棕櫚等地中海地區的植物，並可一直通往著名景點西庸古堡（Chillon Castle），亦可乘坐黃金觀光列車（Golden Pass）前往拉沃葡萄園區品酒與漫步，或是參加每年夏季舉辦的蒙特勒爵士音樂節等文化活動。同時日內瓦湖（Lake Genev）也是游泳、水上運動或船遊的好去處。來到時可記得多留些時間，住宿一晚享受享受日內瓦湖的美景，及在湖濱大道的爵士酒吧及餐館享用晚餐。

蒙特勒；圖片提供／Commonswiki

文／蘇琨峰

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