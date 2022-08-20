景色優美、滑雪勝地！ 2022「瑞士必玩」最佳旅遊地TOP6~10

瑞士冰河3000；圖片提供／蘇琨峰

提到巧克力、起士、童話般小鎮及優美風景，似乎成了瑞士的代名詞。今年，旅遊機構Trip Xtreme在面積大小、文化、交通可達性及可遊玩項目數量等的因素考量下，選出了到瑞士必玩的十大地區，先來看看第6～10名吧！

10. 聖莫里茨（St. Moritz）聖莫里茨 St. Moritz不僅是個渡假勝地，它也是高山冬季旅遊的發源地（1864年），不但是滑雪勝地、冬季高山健行熱門地，也曾兩次舉辦過冬季奧運會。夏季時也是戶外運動，像是高爾夫、單車、健行與水上活動的最佳旅遊地。

聖莫里茨；圖片提供／Zacharie Grossen

9. 瑞士國家公園（Swiss National Park）位於瑞士東部的瑞士國家公園面積為42,000英畝，整個國家公園有著長達50英哩的健行步道，在健行時除了看見如Truchun Valley等峽谷的美麗景色外，也會碰見像是土撥鼠及阿爾卑斯野山羊等當地特有的動物。公園內約有30種哺乳動物、100多種鳥類以及超過650種植物，是個具有豐富生態的國家動植物保育區。

阿爾卑斯野山羊；圖片提供／Karsten Dörre

8. 少女峰地區（Jungfrau Region）少女峰地區可說是第一次到瑞士時最想去的景點，除了獨特的高山景色外、歐洲最高的電車站及酒店、第一個峭壁走道，更是觀看馬特洪峰的最佳地點。更少女峰觀景站中的冰宮隧道，更以圖片及相關設施展示了少女峰在開墾時期的故事。

少女峰觀景台內隧道區；圖片提供／蘇琨峰

7. 伯恩（Bern）伯恩是瑞士首都，伯恩有著被列為世界遺產的古老城鎮、壯觀的天主教教堂，及為數眾多的博物館等，亦有地下穀倉改建而成的餐廳。而城區中除了有16世紀建造的10座特殊造型噴泉外，加上其他上百個噴泉，因此也被稱為是「噴泉之城」。

伯恩街景；圖片提供／蘇琨峰

6. 日內瓦（Geneva）日內瓦湖的湖岸區是個相當適合觀光與散步的地帶，日內瓦同時也是國際紅十字會及聯合國總部的所在地，被稱為秉承博愛主義傳統的和平之都。在日內瓦還可看到全世界最高的噴泉及同時具有羅馬及天主教特色的St. Pierre大教堂等標誌型的景點，也可從這前往瑞士第三大葡萄酒產區的葡萄園裡品酒及勃朗峰等法國阿爾卑斯山區景點，交通上相當方便。

日內瓦湖畔景色；圖片提供／蘇琨峰

文／蘇琨峰

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