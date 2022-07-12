今年買明年用！ 搭火車遊歐洲「火車通行證特惠」最高省5,600元

【旅奇傳媒/編輯部報導】從2020迄今，受到疫情影響，出國旅遊成為一種渴求，過往最受國人歡迎的自助旅行目的地莫過於日本、韓國等鄰近亞洲國家，隨著台灣政府放寬回國入境隔離天數，越來越多民眾也開始規劃今年下半年，甚至是2023年的旅行。然而日本、韓國的入境限制仍較多，相較下已回歸疫情前正常運作的歐洲，便成了許多人自助旅行規劃的首要目的地。

▲可暢遊歐洲33個國家的Eurail全歐火車通行證，成為旅人必備。 圖：飛達旅遊／提供

睽違兩年半的國際旅行，多數民眾傾向拉長旅行天數、增加遊覽地點，而歐洲各國國土相鄰，綿密且便捷的跨國鐵路網，更能滿足旅客一次遊覽多國的心願。目前瑞士、英國、德國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利、捷克、匈牙利、克羅埃西亞、希臘、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等國家都已經取消了入境時的 COVID-19 相關限制，只需要和疫情之前一樣，持有效簽證（持台灣護照入境歐洲免簽）和護照（須至少有 6個月效期）、投保申根險，即可入境觀光。法國、西班牙、葡萄牙等國家，也是提交了必要證明文件即可入境觀光免隔離，各國都已經國門大開迎接來自全球各地的觀光客。

在後疫苗時代旅遊，最需要的就是彈性的交通方案，以因應歐洲在旅遊復甦初期，因為旅遊產業人力不足導致的飛機航班、火車班次臨時調整。因而，購買時不需要指定使用日期、且只要歐洲國鐵皆可乘坐、不限目的地城市與搭乘車次的全歐火車通行證 Eurail Global Pass，嚴然成為後疫苗時代歐洲旅行的最佳交通方案。而搭乘火車跨越歐洲各國國界，視為在歐盟會員國之間的「陸路」移動，相較於「航空」或「海路」移動來說，入境規範也更為寬鬆。

歐洲鐵路台灣總代理飛達旅遊分享，今年五、六月的歐洲火車購票人次相較去年同期已出現了130倍的飛快成長。飛達旅遊副總經理Juno強調，就算還沒有確定的旅行日期，也可以趁特價的時候先購入全歐火車通行證，因為這就像一張全歐洲各國國鐵聯合發行的悠遊卡，可以在效期內任意無限次搭乘火車，而且從購買日起的 11 個月內都可使用。

簡單說就是，也可以今年買，明年用！例如：在促銷日最後一天2022年7月29日購買，最晚可在2023年6月28日啟用這張火車通行證，啟用後最多還有2個月的時間可以任選日期搭火車旅行。

適用於瑞士、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、英國、愛爾蘭...等歐洲33個國家的Eurail全歐火車通行證，即日起推出85折促銷，最高可為旅客省下新台幣 5,600 元，足以在米其林餐廳享受一頓精緻的晚餐，或為住宿飯店升等，計畫遊歐洲的朋友，可多多利用。

▲最新版歐洲各國入境規定（2022年6月29日製作）。 圖：飛達旅遊／提供

促銷票種：Eurail 全歐火車通行證（電子票）

優惠內容：85 折優惠，最高現省 5,600 元

銷售日期：2022 年 7 月 1 日 (五) 至 2022 年 7 月 29 日 (五) 下午 5 點止

適用艙等：頭等艙、普通艙

購票詳情：洽詢歐洲鐵路台灣總代理－飛達旅遊

旅行日期：從購買日起的 11 個月內都可生效並使用火車通行證。依購買日期與票種，最晚可在 2023 年 6 月 28 日啟用這張火車通行證，啟用後最多還有 2 個月的時間可以任選日期搭火車旅行。

Eurail 全歐火車通行證包含國家：奧地利（包含列支敦士登）、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國（包含摩納哥）、德國、英國（包含英格蘭、蘇格蘭、威爾斯）、希臘、匈牙利、愛爾蘭（愛爾蘭及北愛爾蘭）、義大利、立陶宛、盧森堡、馬其頓、荷蘭、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、波蘭、波士尼亞與赫塞哥維納、塞爾維亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、蒙特內哥羅所有國鐵火車。

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