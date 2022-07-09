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維也納小物精選！ 「奧地利工坊」將音樂與美學融入生活的手工藝

欣傳媒／ 欣傳媒

科塔斯碩士天然藥草屋出來後往凱恩特納街（Kärntner Strasse）的行人區走 ，就來到很多當地的高級老店。大街上之前鋪著鵝卵石的路面已經被大片石材取代，原因是方便女士們穿高跟鞋，鞋跟才不會卡在石縫中 (無言) ! 偏題了，轉回來。反正在大街上可以找到奧地利工坊。

將美帶入日常生活

對設計有興趣的朋友們可以認識一下維也納分離派主義，由維也納工坊（Wiener Werkstätte）延伸出來的奧地利工坊出售的幾乎都是純奧地利的手工藝品。和生活美學有關的家飾品應有盡有，從首飾到餐桌文化甚至巴克豪森Backhausen的家具布料都能讓人大開眼界。當然也有其他有趣的小玩意可供挑選。

奧地利工坊手工藝品；圖片提供／顏如瑩

我找到帶有手壓封面的筆記本，封面用著名的維也納圖標進行錯綜複雜的插圖，包括摩天輪和聖斯蒂芬大教堂，還有多種顏色可選擇。一本有質感的筆記簿也是不錯的伴手禮，小物約14歐元，適合愛好文青的朋友（自己也買了一本）。想送喜歡喝咖啡的人可以帶一組裝飾藝術風格(Art Déco)的咖啡杯，16-18歐元的價位算是很有誠意的伴手禮。

筆記簿；圖片提供／顏如瑩

咖啡杯組；圖片提供／顏如瑩

為了環保請大家多使用自己的購物袋，如果還沒有習慣的話，推薦把建築師約瑟夫霍夫曼設計圖案的個性環保袋買回家，讓自己和朋友一起分享維也納的設計歷史及支持環保吧 (15 歐元)

購物袋；圖片提供／顏如瑩

地址：Kärntner Straße 6, 1010 Wien網址：https://oew.at

來到了音樂之都怎麼可以錯過音樂小物呢維也納七區是當地人的購物天堂，和老城區的百年老店比起來這裡的商店親民許多。而且很多年輕的設計師喜愛選擇在這個文青地區開業，很多人沒想到這裡竟然也藏著一家百年老店。

Karl Peter‘s Söhne音樂商品；圖片提供／顏如瑩

這一家從外觀看來不太起眼的商店自1732年開業到今天，歷經過瑪麗亞泰瑞莎女皇的時代，已經是家族第八代接手了。他們專門從事手工刺繡和以手工生產為主的產品，多種繩索和裝潢的物件。以前最大的客戶是軍隊，因為做軍服需要很多用繩索做的配件。櫥窗中還看到以前他們手工製作繩索的圖畫。傳統手工的配件隨著時間慢慢不再有大的需求，令人驚訝的是這幾年來銷售計劃的最新擴展是音樂盒系列，無數懷舊的朋友，在這個小而美妙的音樂世界裡，心跳加速。

Karl Peter‘s Söhne原以手工刺繡和以手工生產為主；圖片提供／顏如瑩

Karl Peter‘s Söhne原以手工刺繡和以手工生產為主；圖片提供／顏如瑩

親切的老闆給我看鎮店之寶，是一台20世紀初在萊比錫製造的複音機（Polyphon)），這種通常只在博物館才聽的到音樂真的有讓我心跳加速啊!

真正吸引我的是2種小音樂盒。一種可以自己DIY拼裝的音樂盒，而且可以換四種不同的音樂，CP 值超棒。17歐元的伴手禮，大人小孩都適合。此外，可以用更大的音箱讓聲音變大喔! （我們使用沙河蛋糕的木盒子當音箱，呵呵）。

；圖片提供／顏如瑩

另一種伴手禮是主題迷你音樂盒，雖然只有一首曲子，但是可以選擇和維也納有關聯的經典電影音樂，例如黑獄亡魂（英語：The Third Man）的主題曲。非常推薦充滿故事的音樂小物（9.5歐元） ，只要音樂一開始，馬上就有在維也納的感覺了!

主題迷你音樂盒；圖片提供／顏如瑩

主題迷你音樂盒；圖片提供／顏如瑩

店名：Karl Peter‘s Söhne
地址：Neubaugasse 11-13, 1070 Wien
網址：290年的老店沒有自己的網站

這些口袋名單寫好了沒？那就等大家來維也納解密囉！

【延伸閱讀】奧地利小物精選　在地達人首選伴手禮

==========圖　 文／顏如瑩

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奧地利 伴手禮 老店

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