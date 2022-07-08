維也納小物精選！225年「天然藥草屋伴手禮」 在地人最愛

和科塔斯碩士天然藥草屋；圖片提供／Kottas

暑假即將開始, 大家是不是已經等不及要出國玩了呢！2022年維也納終於又得到世界最適合居住的城市的第一名，大力灑花！住在這裡30年, 真心想和大家分享維也納樸實的美好。雖然這個城市不是像倫敦或巴黎那樣的國際大都會，但是小家碧玉是最適合形容維也納的美。

先帶領大家走到鋪著鵝卵石的弗賴雲廣場（Freyung），位在維也納市中心最美麗的廣場之一。四周是蜿蜒曲折的街道，馬蹄聲與許多熱鬧的市場攤位、藝術或漫步的人的喧囂聲交織在一起。附近的建築具有中世紀浪漫主義的外觀，這個氛圍將我們帶入奧匈帝國，也是當科塔斯碩士天然藥草屋1795年開業的時代。

和科塔斯碩士天然藥草屋；圖片提供／annewman

一直到今日，維也納弗賴雲廣場風景如畫的氛圍和科塔斯碩士天然藥草屋的原始陳設一樣被保留了下來。進入藥草屋像穿越時空的小旅行，時間就神奇地靜止了。每個木製抽屜中都是不斷接受質量測試的藥草。18世紀末期時維也納人也已經開始到「藥材商店」購買藥用植物和藥方來預防和緩解各種疾病。

圖片提供／annewman

在 225 年的公司歷史中，對自然的尊重仍然是最重要的。他們堅持保存和傳遞寶貴的草藥知識，還有經過八代驗證的家庭食譜。所以科塔斯碩士天然藥草屋是當今奧地利領先的藥用茶特色製造商之一，並非巧合。

和科塔斯碩士天然藥草屋；圖片提供／annewman

藥草屋的品種包括 600 多種茶和藥用植物，多到眼花撩亂。我個人感冒時會喝科塔斯碩士的感冒茶讓身體自然恢復，或是平常會喝讓女性調理身體的藥草茶，但是在這裡就不多說醫療性的東西囉。伴手禮我會大推水果茶系列，夏日炎炎，盒子外觀設計顏色鮮艷好看，茶包包裝沖泡方便又好喝，全部帶回家了。

一直到今日，維也納弗賴雲廣場風景如畫的氛圍和科塔斯碩士天然藥草屋的原始陳設一樣被保留了下來。進入藥草屋像穿越時空的小旅行，時間就神奇地靜止了。每個木製抽屜中都是不斷接受質量測試的藥草。18世紀末期時維也納人已經到“藥材商店”購買藥用植物和藥方來預防和緩解各種疾病。

和科塔斯碩士天然藥草屋；圖片提供／annewman

在 225 年的公司歷史中，對自然的尊重仍然是最重要的。他們堅持保存和傳遞寶貴的草藥知識，還有經過八代驗證的家庭食譜。所以科塔斯碩士天然藥草屋是當今奧地利領先的藥用茶特色製造商之一，並非巧合。

藥草屋的品種包括 600 多種茶和藥用植物，多到眼花撩亂。我個人感冒時會喝科塔斯碩士的感冒茶讓身體自然恢復, 或是平常會喝讓女性調理身體的藥草茶。但是在這裡就不多說醫療性的東西囉。伴手禮我會大推水果茶系列，夏日炎炎，盒子外觀設計顏色鮮艷好看，茶包包裝沖泡方便又好喝，全部帶回家了。

圖片提供／annewman

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水果茶內容：芙蓉，蘋果渣，黑醋栗渣，黑醋栗葉，甜黑莓葉，草莓渣，甘草，玫瑰果殼，維他命價格：20包茶包 4.65 歐元

Summer Love水果茶內容: 白芙蓉，玫瑰果，紅芙蓉，橘子皮，蘋果渣，甘草，紅菜頭，天然草莓味，草莓渣價格：20包茶包 4.65 歐元 , 而且是有機的喔!

Tropic Feel水果茶內容: 蘋果，蘋果渣，木槿，烤菊苣根，檸檬皮，橙皮，酸化劑：檸檬酸，天然芒果香氣，橙油，檸檬油，芒果果粒價格：20包茶包 4.65 歐元，也是有機的喔!

Fresh Idea水果茶內容: 檸檬草，芙蓉花，香蜂草葉，薄荷葉，路易波士，檸檬馬鞭草價格：20包茶包 5.6 歐元 , 也是有機的喔!

基本上1公升的熱水加入2-3包茶包來沖泡後放凉可以喝整天，喜歡喝散裝茶的朋友可以上官網研究，玫瑰花園茶也可以考慮帶回家 （35克，4.5歐元）

店名：Mag. Kottas Kräuterhaus 地址：Freyung 7, 1010 Wien網址：https://shop.kottas.at

==========圖 文／顏如瑩

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