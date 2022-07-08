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北歐首先解除所有防疫限制 極光、冰河、聖誕村預料重新流行

欣傳媒／ 欣傳媒

2020年新冠疫情流行之前，北歐曾在台灣掀起一股風潮，台灣旅客在走訪過最熟悉的西歐、南歐之後，逐漸東進，甚至北進，在疫情期間採取「佛系」打法的北歐，在今年2月率先由瑞典祭出解封第一槍，解決所有防疫限制，現在北歐五國瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、冰島入境皆無需出示任何COVID-19疫苗接種證明或檢測證明，堪稱最便利前往的歐洲國度。

極光為許多人前往北歐的理由，是一生的夢想，預料疫後將再重啟極光熱；圖片／欣傳媒

疫後最想去的國家調查北歐名列前茅

《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告中，「疫後最想去的國家」，排名前六名依序為：1日本；2韓國；3中港澳；4泰國；5北歐；6美國，北歐即名列前茅。

極光為許多人前往北歐的理由，是一生的夢想；而北歐社會福利健全，例如丹麥曾獲選世界上最幸福國度，被視為人間樂土，也為大家心生嚮往，預料疫後將再重啟極光熱，不管是在芬蘭、挪威、瑞典追極光，搭配極光屋、破冰船、雪撬、聖誕村的行程，或是在冰與火的國度–冰島，在冰河健行、冰河湖映襯下欣賞歐若拉女神的容貌，都非常夢幻！

疫後北歐團費預計漲幅3～5成；圖片／欣傳媒

疫後通膨、機票漲幅大估計北歐團費上漲3～5成

北歐位居大家疫後最想去的國家之一，針對最快解封的北歐，旅人想要前往的話，最需要做好哪些準備？答案可能是多準備一些預算。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，現在全世界面臨通膨，加上疫後機票、交通、住宿等元件漲價，預估未來團費將大幅上漲，歐洲部分預計上漲3～5成。若以過去平均10萬起跳的北歐團費來看，未來價格約落在13～15萬起。

【延伸閱讀】﹥台灣人最愛去國家 團費、疫後旅遊有何趨勢？﹥﹥兩劑疫苗免隔離？各國入境規定一次掌握（持續更新）

====================撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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極光 團費 瑞典

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