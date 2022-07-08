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東歐疫後看好報恩之旅 克羅埃西亞、奧匈捷持續發光

欣傳媒／ 欣傳媒

曾遭受Omicron疫情侵擾的東歐，目前絕大多數已取消入境防疫規定，在疫情之前，被全世界視為充滿潛力的旅遊新目的地的東歐，由於烏俄戰爭，不免蒙上一層陰影，但相信疫後仍阻撓不了許多旅人的步伐，疫情期間在台灣缺疫苗荒中，對台灣伸出援手的東歐小國，更吸引著台灣旅客在疫後來場報恩之旅。

立陶宛在疫情期間對台灣伸出援手，吸引著台灣旅客在疫後來場報恩之旅；圖片／123RF提供

欣傳媒2021年曾進行【後疫情時代 旅遊意願大調查】，當時調查民眾施打疫苗後，最想去的地區／國家是哪裡？第一名是日本（佔43%），第二名是中國大陸（佔8.7%），第三名是東歐捷克（佔4.6%）、第四名是瑞士，欣傳媒分析，第一名、第二名都是過去台灣民眾比較熟悉的目的地，當時正逢捷克贈送台灣疫苗，因此民眾好感度大幅增加，但其實在疫情之前，歐洲旅遊目的地已從早期的西歐、南歐，轉往東歐、中歐發展，2019年崛起的就是捷克、瑞士。

捷克在調查中曾名列台灣民眾最想在疫後前往旅遊的目的地之一；圖片／123RF提供

去年贈送台灣疫苗的國家包括捷克、立陶宛、斯洛伐克、波蘭，在疫情之前，這些國家都已逐漸成為台灣旅客的新歐洲目的地。

奧匈捷是最受歡迎的東歐旅遊行程，也是進入東歐旅遊的首站，更是許多新婚夫婦最愛的蜜月首選之一！捷克首都布拉格有「百塔之城」封號，保留濃厚中世紀風格，充滿浪漫藝術氣息，宛如童話小鎮的卡羅維瓦利，也是溫泉之都，讓愛泡湯的台灣民眾來到歐洲，也可以得享溫泉的療癒與舒壓功效。

克羅埃西亞有「歐洲九寨溝」美譽；圖片／123RF提供

除了奧匈捷之外，疫情前還有一個備受台灣民眾歡迎的歐洲旅遊目的地：位於東歐與南歐交界處的克羅埃西亞，它曾被國家地理雜誌評選為「最值得前往國家第一名」，是許多人心中的夢幻天堂，最知名的景點首推有「歐洲九寨溝」美譽的十六湖國家公園，名列世界自然遺產，經過數十萬年形成的喀斯特地形溪谷，透過光線折射出不同層次色彩，碧綠湖水清澈見底，美得讓人屏息，疫後大自然的旅遊目的地更受旅客歡迎，預料疫後克羅埃西亞將再次成為台灣旅客的熱門名單。

旅居當地的台僑表示，目前由於烏俄戰爭影響，烏克蘭附近國家最好避免前往，奧匈捷當地還好，正常營運，不過當地物價上漲許多，油價幾乎雙倍，食用油及大麥麵粉價格也大幅上漲，但現在正是旅遊的好時節，10月後東歐當地就天氣較為陰暗、常下雨了。

【延伸閱讀】﹥北歐首先解除所有防疫限制 極光、冰河、聖誕村預料重新流行世界著名下酒小菜Tapas有米其林等級？觀光客的西班牙小吃口袋名單瑞士之最－海拔最高夢幻旅館、最陡纜車、最慢冰河列車、唯一連結阿爾卑斯山頂峰步道、最不想離開的國家3/18起英國邊境全面解封　取消所有Covid-19入境限制跟著電影場景走進義大利　邂逅來自文藝復興的絕美風景====================撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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歐洲 捷克 瑞士

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