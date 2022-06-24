瑞士之「4最1唯一」／最陡纜車、最慢冰河列車、海拔最高夢幻旅館、最不想離開的國家、唯一連結阿爾卑斯山頂峰步道

瑞士海拔最高酒店－3100 Kulmhotel；圖片提供／ximonic

瑞士的美無法言喻，這應該是去過瑞士的人共同的體驗。除了到處所見盡是如詩畫般的景色外，瑞士境內的據登記有3350多座超過2000米高的山峰，100座海拔接近或超過4,000公尺的山峰，當然最著名的就是補稱為山中之王的馬特洪峰（Matterhorn），而瑞士全境也有超過1,500個湖泊、5323公里長鐵路網路，及全世界最長的鐵路隧道戈特哈德隧道（Gotthard Base Tunnel），瑞士可說是一個處處令人充滿驚奇的國家！

海拔最高夢幻旅館 3100 Kulmhotel

3100 Kulmhotel位在瑞士海拔3100公尺的哥諾葛拉特（Gornergrat），只有23房 且打開窗戶就能欣賞馬特洪峰美景，夜晚還有極致滿天星斗，被稱為「此生必住的夢幻旅館」！特別的是，每間房都以瑞士的山峰來命名，而房號就是海拔高度。

3100 Kulmhotel戶外座位區；圖片提供／蘇琨峰

飯店建於1907年，部份建築物甚至保有最原始的樣貌，而飯店上方的觀測圓頂也已經有近60年的歷史，人們已經在這進行天文觀測長達百年之久。飯店的四周的群山與雲海景色，一早打開窗戶看見了金黃色光芒的馬特洪峰，而到了晚上的滿天星斗更是夢幻，怪不得會被稱為是「此生必住的夢幻旅館」。

3100 Kulmhotel戶外景色；圖片提供／蘇琨峰

全球最陡纜車 施圖斯纜車Stoos Bahn Tram

斜度超過45度被稱為是「世界最斜/最陡纜車」的施圖斯纜車，光是工程就耗費了14年時間，斥資5,200萬瑞士法朗（台幣近16億）。圓型的車廂設計相當特殊，但上升時內部仍能保持水平，一趟最多能承載136人，在約743公尺的高差下爬升時最高斜度可達47.7度，承坐時也可是令人心驚膽跳的，但所看見的湖光山色可是無價！

施圖斯纜車；圖片提供／SBB

乘坐施圖斯纜車時可一覽當地湖光山色；圖片提供／Pakeha-Stoosbahn

頂峰天空步道Glacier 3000 Peak Walk

頂峰天空步道是全世界唯一一個連接阿爾卑斯山兩座頂峰的吊橋，長107公尺，海拔高度約3000公尺，走在步道上就像與群峰之巔同高一般，也盡覽冰川風光。在雲霧大時，更是看不見步道的另一端，走起來相當挑戰性。

頂峰天空步道；圖片提供／蘇琨峰

頂峰天空步道；圖片提供／蘇琨峰

最慢的冰河列車 Glacier Express

景觀列車冰河列車Glacier Express 全長約300公里，從策馬特（Zermatt）到聖摩里茲（St. Moritz）行駛大約需8個小時，號稱是「全世界最慢的火車」。因為鐵道沿著冰河遺跡上建築而得名，路線行駛最高海拔可到2033m，沿途經過草原、高山、峽谷，91個隧道以及291座橋墩等不同風貌的地形與美不勝收的景緻。同時車廂為360度環景窗，在欣賞沿途美景時，也同時能在車廂內享受瑞士的陽光喔！

冰河列車 Glacier Express；圖片提供／蘇琨峰

冰河列車為為360度環景窗設計；圖片提供／蘇琨峰

文／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204479