新地鐵、便民服務、連鎖旅館衛生評價公開.. 今年遊倫敦不可不知！

女王親自揭牌的女王線熱鬧上路 / 來源： transportforlondon 圖文/Pei

剛看完英國女王登基70年超熱鬧盛典，想去倫敦了嗎？現在的倫敦又不一樣了，新地鐵、便民服務、住宿衛生評價實用知識缺一不可呀。

倫敦鐵道便利升級、雨傘租借開放中

旅途中最吃力的就是扛著行李在捷運裡上上下下，而且很多車站還沒有電（手扶）梯……尤其是行動已經不便的時候；倫敦迷可能知道，熱門街區柯芬園車站樓梯就高達193階，等於15層樓高！

一張整合過的地圖就能安排好行程 / 來源：TFL.gov.uk 目前倫敦有三分之一的車站有電梯，如果想確實查詢情況好安排行程和行李，可以下載倫敦運輸局TfL倫敦地鐵的新地圖＂Avoiding Stairs Tube Guide＂，輕鬆查到電梯扶梯、街道梯台、坡道等車站設施情況喔。

另外也有一份由網友設計的地圖，上網找＂A New Map for London - Rail & River Services with Step Free access＂就能下載，還可以一眼就看到船舶、公車輕軌或飛機等轉乘站，甚至公園地點，只要一張圖就能搞定倫敦旅行路線然後來趟城市野餐！

說道捷運，最近伊莉莎白女王線開通，有些營運比較不理想的公車將「退出」市區，由紫色的女王線部分代替，建議大家先查好公車路線再出門，省心省時。

另外，大家都聽說過倫敦常下雨，現在也可以租雨傘啦，而且也是手機就能做到哦。

雨夜的攝政街好浪漫 / 來源： wikimedia 倫敦版是紫色的女王色 / 來源： rentbrella 打開APP商店，尋找’’Rentbrella’’程式，就可以找到離你最近的租借站和雨傘數量。方法很簡單，像YouBike等共享單車一樣甲地租乙地還就行啦，站點還是24小時全天候開放的。

這個好主意來自新創，不只在倫敦，早先已經在巴西聖保羅、紐約也都大受歡迎，過陣子還會進入更多歐洲城市服務大家，帶上這些環保材料製造的色彩繽紛的雨傘心情也會不錯。

從巴西流行起來的環保共享租傘app方便好用 / 來源： rentbrella 紫外線飆高 在國外晴天也有人撐傘 / 來源： rentbrella 更好的消息是，短時間租傘免費呀！租一天不收錢，第二天起每天約是2英鎊，有個大傘守護你走跳多雨的城市的確很放心－它還能擋UV, 你知道護膚非常重要的。

衛生評價最佳、最差旅館品牌是……

房間簡單乾淨就能一夜好眠 / 來源： pixabay 在國外訂旅館會不會遇到地雷？通常我們可以看評價，然後盡量找連鎖品牌比較有保障。

但連鎖旅館也有管理不善的，例如貓途鷹上面也能查到英國Britannia和Mercure這兩個品牌的差評讓人不忍卒睹……

那評價最高的連鎖飯店呢？Premier Inn, Ibis Budget, Holiday Inn, Crowne Plaza, Radisson Blu, Novotel等大牌都上榜了，平價一點的也可以考慮Hotel du Vin, Q Hotels, Malmaison等等。

Pei小編實測過Ibis和Novotel幾間分館，的確便利明亮又乾淨，附近交通和機能也不錯，大家下次在英國訂旅館，記得多注意這些小細節喔。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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