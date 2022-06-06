每個角度都是童話！　德國「最老」城市享受寧靜、厲害的世界遺產

看見遠方的葡萄莊園了嗎 / 來源： wikimedia 圖文/Pei

這裡有你對歐洲的所有嚮往，「北方羅馬」藏有德國最古老的小秘密和厲害的世界遺產。

在邊境小城 一步回到西元前

Pei小編這就帶大家來到德國西邊與盧森堡接壤的特里爾城（Trier） ，小小地方擁有8座世界遺產－比京都還厲害﹑堪稱保存最完好的古代世界城門，超重量級景點會讓大家瞬間愛上這趟旅行。

大教堂是不可錯過的經典 / 來源： pixabay 特里爾在公元前 16 就已經建城，那是羅馬皇帝奧古斯都統治的時期！皇帝留下的不只羅馬浴場、鬥獸場，還有許多德國人珍愛的古代藝術、古蹟遺址，這座德國最古老的城市有什麼可以玩？

老靈魂會愛上這超古典大黑門 / 來源： flickr 首先，只有11萬居民的安靜小城很容易逛，步行就可以。從超過1850歲的古蹟開始讓自己驚艷如何？這是現今歐洲保存最完好的古代世界城門－大黑門（Porta Nigra）就位在市區老城區，而且大家可以爬上這羅馬風超級遺產，去探索古色古香的廳堂並遠眺小城美景喔。如果想多了解特里爾，大黑門旁邊就是城市博物館、旅客服務中心等你深度認識這座珍寶小城！

還想多看點羅馬遺跡嗎？前皇城特里爾曾被稱為「北方羅馬」，熙熙攘攘是古代非常重要的歐陸城市，御用浴場（Kaiserthermen）可以讓你流連忘返，順便溫習一下最近NETFLIX熱播的日本動漫《羅馬浴場》，你對這個場景會有更多理解！Pei小編建議你買張combi套票，可以通行城裡各個極富特色的浴場和古蹟喔。

親自走進羅馬皇帝的浴場超夢幻 / 來源： pixabay 世界遺產圓形劇場二世紀留存至今 / 來源： wikipedia 想親自探訪年代久遠的世界文化遺產，到「圓形劇場」吧！雖然鬥獸有點讓人不敢看想像，但不像羅馬城裡這麼高的劇場比較有親切感；而德國每座城市都有大教堂，特里爾的Trierer Dom也像是地標一樣在許多角落一抬頭就能看見！這也是座世界文化遺產，從二戰重生至今仍然很有氣勢，卻也多了份時光洗鍊後的溫暖感。

如果你對近代思潮有興趣，特里爾也出過一個名人，那就是馬克思。雖然只是出生地，沒有太多先人足跡，當地還是保留了1818年出生的馬克思故居並打造成博物館，有興趣可以進去看看有趣的人物生活軼事。

在德國最老城市逛聖誕市集最有味道 / 來源： wikimedia 老城市逢年過節總是氣氛更好，每年11月開始，小城飄出肉桂香，聖誕市集出現了！窄巷裡擺著溫暖燈光和悠揚音樂，難怪連羅馬皇帝也愛不釋手！

走跳老城最佳方式

邊境城市的好處就是可以一兩天之內體驗不同國家，特里爾離盧森堡只有10公里距離，大家準備好到隔壁國家看皇宮、精緻教堂了嗎？

每個角度都是童話 / 來源： pixabay 如果你喜歡這裡，留下來逛葡萄莊園品嘗佳釀，也是好選擇喔！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

德國任玩300台幣搞定！暑假走跳童話國度 公車火車銅板價

歐盟解封！今夏遊歐洲不能沒有「這些」心理準備