在地達人推薦！ 4大「奧地利小物」伴手禮精選　茶香咖啡香糖果香、高CP值手作香皂

奧地利糖果工坊 Zuckerlwerkstatt；圖片提供／顏如瑩

大家是不是被因疫情而無法出國旅遊搞到有點悶了呢！未來看來將會是個與疫情共存的年代，而各國也已開始逐漸鬆綁入境與疫情相關的限制條件。這回我們來點輕鬆的話題，由奧地利在地達人來告訴大家一些當地精選小型禮物，且台灣買不到的喔！

定居在維也納的顏如瑩，不但是欣建築的建築旅遊達人老師，也是位具有當地建築與鋼琴雙學位的在地達人，常被很多人問到奧地利玩，除了巧克力夏天會融化不方便帶回去送人之外，還能帶什麼又特別又小型的東西回去和家人及朋友分享。哪裡找得到CP值高的小物？而且不是在亞洲也買得到的東西，例如史瓦洛世奇水晶。畢竟行李箱的空間和重量有限，那就來介紹有些趣的小物讓大家做做參考吧！

歷史茶店Schönbichler薰比合樂

1870 年開始經營的茶行，在那可以找到特別的味道，不論是茶或酒，只要和味覺有關的東西都有。茶店裡的裝潢古色古香，最喜歡他們古老的大茶葉罐。Sacher Mischung沙河特選茶是我固定帶給國外朋友非常有維也納特色的茶。Sacher Hotel是維城有名的高級旅館，這特選茶是為這個旅館的點心特製調配的。大吉嶺紅茶混合中國錫蘭茶配上香檸檬，一個讓人難忘的維也納傳統香味（口味）。價錢100克包裝5.7歐元算親民。茶店裡面也有賣很有特色的茶葉罐，例如克力姆林系列的畫很能代言奧地利文化。每次經過這裡我一定會和茶店的櫥窗行注目禮，光是看櫥窗的擺飾就很療愈。

網址: https://www.teegschwendner.at/tee/shop_sb.mfpx地址: Wollzeile 4, 1010 Wien

歷史茶店Schönbichler薰比合樂；圖片提供／顏如瑩

歷史茶店Schönbichler薰比合樂；圖片提供／顏如瑩

歷史茶店Schönbichler薰比合樂；圖片提供／顏如瑩

維也納香皂 Wiener Seife

從2006年開始堅持手工傳統做法的肥皂工作坊。70多種的產品從有機肥皂到洗頭皂，甚至還有男士刮鬍皂。我自己喜歡用四個一組的維也納美味Schmankerl小香皂組合。Wiener Duft 維也納香味的靈感來自剛洗好的床單，春天剛開的花香和綠草的味道。Blaue Donau藍色多瑙河，充滿著河邊的清香。茶玫瑰也是我一向鍾愛的香味。這一組還有檸檬油香皂，清香的非常適合在熱帶地區使用。這組價錢16.5歐元，店中還有10歐元以下的小禮物組合，每種預算都可以找到適合的東西。其他有機的香皂在網站看得到，但是聞不到。所以，來維也納玩的話要到那店裡聞香喔！喜歡的話就把維也納的香味帶回家或作伴手禮吧！

地址: Herrengasse 6 – 8, 1010 Wien+ Hintzerstraße 2, 1030 Wien (肥皂工坊兼店面)

維也納香皂 Wiener Seife；圖片提供／顏如瑩

維也納香皂 Wiener Seife；圖片提供／顏如瑩

維也納香皂 Wiener Seife；圖片提供／顏如瑩

糖果工坊 Zuckerlwerkstatt

五彩繽紛的手工糖果加上不同主題的創作激起讓人想嘗試所有水果味道的好奇心。在市中心的店裡還可以看到現場製作手工糖果的過程喔！很特別的是按照120年前糖果師父黑樂Heller的傳統調味製作的馬賽克磚糖。三種不同的花色有檸檬，櫻桃及蘋果的口味，好吃到真是欲罷不能，價錢上100克12.9歐元。工坊裡面還有不同造型的棒棒糖和水果軟糖，光是看到繽紛的糖果就覺就很療癒了。每個季節都會有限量主題的糖果推出，情人節到聖誕節都有。當然也有維也納主題的糖果，玻璃罐裝100克6.9歐元可以當伴手禮，很特別喔！若怕玻璃罐破的話有真空包裝也省重量6.5歐元，也是不錯的選擇。

網址: https://www.zuckerlwerkstatt.at/地址: 維也納Herrengasse 6, 1010 Wien+ 薩爾茲堡 Wiener-Philharmoniker-Gasse 3, 5020 Salzburg

糖果工坊 Zuckerlwerkstatt；圖片提供／顏如瑩

糖果工坊 Zuckerlwerkstatt；圖片提供／顏如瑩

糖果工坊 Zuckerlwerkstatt；圖片提供／顏如瑩

老維也納咖啡 ALT WIEN KAFFEE

來到維也納當然不能錯過咖啡文化。沒想到17世紀末土耳其人攻維也納城戰敗後留下的咖啡竟然成為未來維也納咖啡文化的基礎。咖啡館不再只是單純的咖啡館，更是藝術家、思想家及知識分子聚集的地方。在四區的市場附近小巷中有一家從2000年開始自己烘培咖啡的小咖啡館，我在那裏吧檯喝到的義大利濃縮咖啡真是永生難忘! 每一次去拜訪愛咖啡的朋友我都會帶他們家最近烘培及現磨的咖啡做伴手禮。維也納米朗琪Wiener Melange是當地人愛喝的咖啡，咖啡和熱牛奶的混合。這個咖啡豆是阿拉比卡的混合咖啡，中強度，聞起來有烘烤杏仁，焦糖和牛奶巧克力的味道。口感上有紅茶，牛奶加上點心咖啡的味道。最後還留下牛奶巧克力的口感。價位上比稀有的藍山咖啡親民很多。Alt Wiener Gold 250克6.3歐元，請告知店員要用哪一種沖泡法，店員會幫你磨適合的咖啡豆粗細程度。當然也是可以不磨豆讓使用者到時候自己決定。若是需要特別的伴手禮而且荷包較飽的人可以考慮牙買加藍山咖啡（250克要驚人的49.9歐元啊）。這家的藍山咖啡（Jamaika Blue Mountain Mavis Bank）都是客人預定時才會烘培，客制化需求幫你磨咖啡豆滿包裝上可以看到有不同磨咖啡細度。如果是土耳其咖啡的煮法就必須磨得很細，義大利式濃縮咖啡的顆粒就必須要磨粗一點，大部分人使用的滴露式咖啡或者是法式壓式咖啡所使用的咖啡豆是磨在這兩者中間的粗細大小。2005年開始他們也有賣有機咖啡豆囉！有機會的話把維也納的香味感受都一起帶回家吧！

Ps. 維也納的咖啡喝法是要配一杯水喔! 因為….咖啡利尿要補充水分流失，是這裡特別的傳統! 還有別忘了品嘗當地有名的蘋果派 Apfelstrudel!

網址: https://www.altwien.at/地址: Schleifmühlgasse 23, 1040 Wien

老維也納咖啡 ALT WIEN KAFFEE；圖片提供／顏如瑩

老維也納咖啡 ALT WIEN KAFFEE；圖片提供／顏如瑩

老維也納咖啡 ALT WIEN KAFFEE；圖片提供／顏如瑩

老維也納咖啡 ALT WIEN KAFFEE；圖片提供／顏如瑩

【延伸閱讀】＞Hallstatt 哈許塔特—奧地利的人間仙境（下）

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圖 文／顏如瑩

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