德國任玩300台幣搞定！暑假走跳童話國度　公車火車銅板價走起

到古龍水之鄉－科隆總想買幾罐名產回家 / 來源：pixabay

圖文/Pei

台幣不到300就能在德國搭火車，走跳童話國度好輕鬆！

德國任玩 票價9歐元起

趕夜車時的景象也非常迷人 / 來源：pixabay

夏天旅遊旺季，許多人夢想中的童話德國端出銅板價火車票了！

原本德國鐵路DB的’’Quer-durchs-Land’’一日周遊票價是42歐元，現在月票竟減到9歐元了，也就是本來每天破千台幣的預算，一下子降到300囉，而且可以連續充值使用3個月，可以完美覆蓋大家今夏在德國旅行的期間。

車票在哪裡買？

最方便的是旅行路線安排助手” DB Navigator”app, 裡面可以查到詳細的特價票適用班次，如果用得不上手，大家也可以到各德國火車站的客服中心、售票機購買。

德國火車站充滿活力氣息 / 來源：pixabay

限制使用範圍也需要多注意，例如可以任選市區公車、電車和普通快車（如Bahn, S-Bahn, RE），但不包含高鐵等級、長途列車（IC, EC, IEC等），需要另外買票，而且最好提前預訂座位。

德國長途快車也有特價

法蘭克福車站也可以是景點！ / 來源： pixabay 漢堡車站的古典風情讓人著迷 / 來源：flickr－FredRomero

西歐高昂交通費總是人有點傷腦筋，而且特價時段一票難求。旅人出外需要省時間，最好的方式就是搭快車直達目的地！

國鐵DB在德國境內也有21.9歐元（約682台幣）的優惠票，讓你省心搭上IC, EC, ICE這些長途快車。

21.9歐元票不僅可以無痛取消免罰款、含City-Ticket與RE, S-Bahn等當地車票、14歲以下乘客免費和享受75折購買火車通行卡BahnCard 25或BahnCard 50的資格哦。

德國長途高鐵IEC一等車廂 / 來源： wikimedia

不過暑假畢竟是出遊高峰期，大家預訂車票的手一定要快，盡量選擇離峰時段乘車，並注意在外走跳的防疫措施喔。

Pei小編祝大家平安健康！

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