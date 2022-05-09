德國任玩300台幣搞定！暑假走跳童話國度 公車火車銅板價走起
圖文/Pei
台幣不到300就能在德國搭火車，走跳童話國度好輕鬆！
德國任玩 票價9歐元起
夏天旅遊旺季，許多人夢想中的童話德國端出銅板價火車票了！
原本德國鐵路DB的’’Quer-durchs-Land’’一日周遊票價是42歐元，現在月票竟減到9歐元了，也就是本來每天破千台幣的預算，一下子降到300囉，而且可以連續充值使用3個月，可以完美覆蓋大家今夏在德國旅行的期間。
車票在哪裡買？
最方便的是旅行路線安排助手” DB Navigator”app, 裡面可以查到詳細的特價票適用班次，如果用得不上手，大家也可以到各德國火車站的客服中心、售票機購買。
限制使用範圍也需要多注意，例如可以任選市區公車、電車和普通快車（如Bahn, S-Bahn, RE），但不包含高鐵等級、長途列車（IC, EC, IEC等），需要另外買票，而且最好提前預訂座位。
德國長途快車也有特價
西歐高昂交通費總是人有點傷腦筋，而且特價時段一票難求。旅人出外需要省時間，最好的方式就是搭快車直達目的地！
國鐵DB在德國境內也有21.9歐元（約682台幣）的優惠票，讓你省心搭上IC, EC, ICE這些長途快車。
21.9歐元票不僅可以無痛取消免罰款、含City-Ticket與RE, S-Bahn等當地車票、14歲以下乘客免費和享受75折購買火車通行卡BahnCard 25或BahnCard 50的資格哦。
不過暑假畢竟是出遊高峰期，大家預訂車票的手一定要快，盡量選擇離峰時段乘車，並注意在外走跳的防疫措施喔。
Pei小編祝大家平安健康！
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