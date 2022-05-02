進「威尼斯」要登記收進城費！　市中心豪華景點500年來首次開放

圖文/Pei

一日遊旅人注意！威尼斯要收費預訂才能逛了。浪漫老城加映5世紀來首次面世的華麗歷史建築等你來看！

到威尼斯前需要先登記、繳納進城費

在威尼斯品嘗春意 / 來源： ristorantealcovo

面對過度觀光，逐漸有熱門觀光地區徵收門票或稅金，義大利的醉人水鄉威尼斯也一樣，而且在國門漸開的此刻，正式公布2022年6月起，每位「不住宿的單日遊」成人旅客都須先登記、取得QR碼並繳納10歐元（約3１0台幣）的進城費，這個手續一定要在安排好行程後記得進行喔。

這一小筆費用金額不定，最低可以到3歐元（約95台幣），Pei小編建議大家選人少一點的時節參觀，也比較舒服。

威尼斯還有什麼重要旅遊新政呢？也許你也聽說了，那就是聯合國教科文組織的遺產威尼斯老城，去年開始禁止遊船進入，除了減少污染和「快旅行」遊客的困擾，也間接讓大家多花點時間慢慢欣賞水城的美好。

行政官邸大改造 500多年來首次開放參觀

拿破崙曾說威尼斯美得像「歐洲的畫布」，聖馬可大教堂所在的島不僅是威尼斯最知名的地標，也是威尼斯這世界名城的起點。

聖馬可廣場的行政大樓不能錯過哦 / 來源： wikipedia

不過其實聖馬可廣場周邊，還有許多值得好好欣賞的景點，例如廣場兩邊就是建築迷鍾愛的舊行政官邸大樓 (Procuratie Vecchie) 和新行政官邸大樓 (Procuratie Nuove) ，在16世紀前後修建為古典主義風格的建築，和聖馬可時鐘塔連在一起，終於在整修完成後，500年來要首次對大家開放囉！

在Florian咖啡館走入歷史場景 / 來源：wikimedia Florian咖啡館完美呈現早期的威尼斯文人沙龍景象 / 來源： wikimedia

大樓四樓設有咖啡廳，也就是說你可以在這超級老建築裡悠閒享受水鄉下午茶，遙望對岸的鐘樓和古蹟水色！在這附近也有許多古典（而且很貴）的藝文沙龍和咖啡館可以追憶威尼斯的老時代，例如拉維納咖啡館（Caffè Lavena）和弗洛里安咖啡館（Caffè Florian）據說曾接待狄更斯、海明威、卡薩諾瓦、哥德、普魯斯特等名家和貴族名媛喔。

在威尼斯 現做餐點其實越來越難找？

多年來被觀光客擠到冒煙的威尼斯，要面對這麼大量的人潮，是不是餐飲品質也有點下降呢？據當地人說，現在有一些餐廳使用中央廚房製作，甚至冷凍食品來供餐，也就是原汁原味的威尼斯料理不好找了！

如何找到現做鮮美海產熱菜？ / 來源： ristorantealcovo 有什麼比新鮮手打義大利麵更迷人？ / 來源： ristorantealcovo

我們推荐你去Al Covo，這上過電視但堅持手工﹑私家開發新口味的創新老餐館。她的位置在聖馬可廣場附近，是一對義大利與美國夫妻經營的，一家大小都在餐廳的裝潢、新鮮本地食材的發掘和料理新手法上做出貢獻。無論是手打新鮮義大利麵、驚艷味蕾的海鮮餐品、甜而不膩的蛋糕都會讓你一試難忘。

gelato 甜的酸的都超好吃 / 來源： flickr

那最有代表性的義大利甜點呢？無奶油的甜美gelato一定要享受一次吧？位於Salizzada San Lio的冰淇淋店老闆娘Alessandra 等你來尋找你最愛的義大利味道！

義大利已經向所有能出具COVID-19疫苗接種證明、測試陰性證明或COVID-19感染康復證明的旅客開放，公共交通工具和大多數公共場所都需要戴口罩。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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