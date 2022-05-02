快訊

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

國中會考／國文少2題卻更重閱讀力 桌遊型考題小心迷航

進「威尼斯」要登記收進城費！　市中心豪華景點500年來首次開放

聯合新聞網 / MilliUN Miles
下次到義大利 也要注意環保愛惜環境 / 來源： wikimedia
下次到義大利 也要注意環保愛惜環境 / 來源： wikimedia

圖文/Pei

一日遊旅人注意！威尼斯要收費預訂才能逛了。浪漫老城加映5世紀來首次面世的華麗歷史建築等你來看！

到威尼斯前需要先登記、繳納進城費

在威尼斯品嘗春意 / 來源： ristorantealcovo　
在威尼斯品嘗春意 / 來源： ristorantealcovo　

面對過度觀光，逐漸有熱門觀光地區徵收門票或稅金，義大利的醉人水鄉威尼斯也一樣，而且在國門漸開的此刻，正式公布2022年6月起，每位「不住宿的單日遊」成人旅客都須先登記、取得QR碼並繳納10歐元（約3１0台幣）的進城費，這個手續一定要在安排好行程後記得進行喔。

這一小筆費用金額不定，最低可以到3歐元（約95台幣），Pei小編建議大家選人少一點的時節參觀，也比較舒服。

威尼斯還有什麼重要旅遊新政呢？也許你也聽說了，那就是聯合國教科文組織的遺產威尼斯老城，去年開始禁止遊船進入，除了減少污染和「快旅行」遊客的困擾，也間接讓大家多花點時間慢慢欣賞水城的美好。　　

行政官邸大改造　500多年來首次開放參觀

拿破崙曾說威尼斯美得像「歐洲的畫布」，聖馬可大教堂所在的島不僅是威尼斯最知名的地標，也是威尼斯這世界名城的起點。

聖馬可廣場的行政大樓不能錯過哦　 / 來源： wikipedia　
聖馬可廣場的行政大樓不能錯過哦　 / 來源： wikipedia　

不過其實聖馬可廣場周邊，還有許多值得好好欣賞的景點，例如廣場兩邊就是建築迷鍾愛的舊行政官邸大樓 (Procuratie Vecchie) 和新行政官邸大樓 (Procuratie Nuove) ，在16世紀前後修建為古典主義風格的建築，和聖馬可時鐘塔連在一起，終於在整修完成後，500年來要首次對大家開放囉！

在Florian咖啡館走入歷史場景 / 來源：wikimedia 　
在Florian咖啡館走入歷史場景 / 來源：wikimedia 　
Florian咖啡館完美呈現早期的威尼斯文人沙龍景象 / 來源： wikimedia　
Florian咖啡館完美呈現早期的威尼斯文人沙龍景象 / 來源： wikimedia　

大樓四樓設有咖啡廳，也就是說你可以在這超級老建築裡悠閒享受水鄉下午茶，遙望對岸的鐘樓和古蹟水色！在這附近也有許多古典（而且很貴）的藝文沙龍和咖啡館可以追憶威尼斯的老時代，例如拉維納咖啡館（Caffè Lavena）和弗洛里安咖啡館（Caffè Florian）據說曾接待狄更斯、海明威、卡薩諾瓦、哥德、普魯斯特等名家和貴族名媛喔。

在威尼斯　現做餐點其實越來越難找？

多年來被觀光客擠到冒煙的威尼斯，要面對這麼大量的人潮，是不是餐飲品質也有點下降呢？據當地人說，現在有一些餐廳使用中央廚房製作，甚至冷凍食品來供餐，也就是原汁原味的威尼斯料理不好找了！

如何找到現做鮮美海產熱菜？ / 來源： ristorantealcovo　
如何找到現做鮮美海產熱菜？ / 來源： ristorantealcovo　
有什麼比新鮮手打義大利麵更迷人？ / 來源： ristorantealcovo
有什麼比新鮮手打義大利麵更迷人？ / 來源： ristorantealcovo

我們推荐你去Al Covo，這上過電視但堅持手工﹑私家開發新口味的創新老餐館。她的位置在聖馬可廣場附近，是一對義大利與美國夫妻經營的，一家大小都在餐廳的裝潢、新鮮本地食材的發掘和料理新手法上做出貢獻。無論是手打新鮮義大利麵、驚艷味蕾的海鮮餐品、甜而不膩的蛋糕都會讓你一試難忘。　　

gelato 甜的酸的都超好吃 / 來源： flickr　
gelato 甜的酸的都超好吃 / 來源： flickr　

那最有代表性的義大利甜點呢？無奶油的甜美gelato一定要享受一次吧？位於Salizzada San Lio的冰淇淋店老闆娘Alessandra 等你來尋找你最愛的義大利味道！

義大利已經向所有能出具COVID-19疫苗接種證明、測試陰性證明或COVID-19感染康復證明的旅客開放，公共交通工具和大多數公共場所都需要戴口罩。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

搭船check in超浪漫！入住泰國金三角、歐美水上酒店　體驗森林與水鄉絕景　

全球每天喝掉30億杯！「義式濃縮咖啡」再戰世界非物質文化遺產　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

威尼斯 義大利麵 咖啡廳

延伸閱讀

透天VS大樓 過來人曝透天「這劣勢」令他很無奈

姐就是優雅本身！茱莉安摩爾搶先拎BV新總監設計包款

30歲男陳屍高雄85大樓日租套房 鑑識人員封鎖採證中

不一樣的威尼斯雙年展 黑人女性奪金獅烏克蘭總統現身

相關新聞

進「威尼斯」要登記收進城費！　市中心豪華景點500年來首次開放

一日遊旅人注意！威尼斯要收費預訂才能逛了。浪漫老城加映5世紀來首次面世的華麗歷史建築等你來看！

比利時超級名產：千年修道院啤酒、古堡秘密藏在「這裡」

比利時為什麼是啤酒大國？來全球僅有的修道院釀酒廠和獨特城堡探秘，就像走進另一個世界！

獨享整片森林、住童話系湖中小屋！法國綠旅行療癒系「環保旅館」正夯

以環保概念打造最優住宿體驗，法國這些夢幻小屋給你視覺和感受大滿足，綠旅行愉快！

最壯觀哥德式教堂、歐洲最老大學！比利時古城成旅遊熱點，全球最香薯條必朝聖

一座小城可逛世界遺產、歐洲最老大學城、最高人氣釀酒廠，快閃漫遊都滿足！

人越少越便宜！荷蘭「特價火車票」最低4折全新優惠+防疫入境規定公布

在人少的時候搭車又舒服又能省開支，荷蘭鐵路低至4折全新優惠上路囉。

巴黎更好玩了！ 鐵路永久特價130元即可暢遊、超帥復古鐵道制服你也能買

滿滿巴黎風的紀念品、史上最優票價暢遊花都，法國吸引力再升級！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。