比利時超級名產：千年修道院啤酒、古堡秘密藏在「這裡」

挑個晴朗好天氣出外享受一下 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 / 來源： chimay 圖文/Pei

全球修道院啤酒僅13家 比利時強勢佔一半

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣悄悄颳起的比利時餐酒館，大家試過了嗎？比利時為什麼是德國之外的啤酒大國？來全球僅有的修道院釀酒廠和獨特城堡探秘，就像走進另一個世界！

藍瓶是Chimay為聖誕打造的新款※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 / 來源： chimay 比利時從中世紀就有釀酒歷史，而且非常特別，是修道院出產的！目前全球只有13家獲得認證的「修道院啤酒」（Trappist），其中5家來自比利時，這其中的國家寶藏和世紀秘方，會是你的歐洲必收知識！

其實修道院啤酒的起源是中世紀傳染病頻繁的大環境，修士修女們用發酵過的啤酒來取代有隱患的水源，提供民眾飲用；如果是從修道院出廠的手工啤酒才能叫做Trappist，修道院授權生產的啤酒則稱為Abbey. 大家去超市、歐式酒館或歐洲，就知道怎麼區分囉。

乳酪和比利時啤酒是絕配 / 來源： chimay 傳統的Trappist除了手工工藝很吸引人，麥芽和木桶香味特別濃郁，千年來都是本地甚至歐洲人的摯愛，而且購買修道院啤酒，可以直接回饋到修道院的維修、修士生活費和慈善機構，形成很棒的社會循環。

必逛清單！古老修道院、觀光工廠、貴族城堡

想去修道院品嘗正宗的經典手工啤酒嗎？

Scourmont修道院訴說悠長歷史 / 來源： wikimedia 冬天的修道院 修士釀著明年的美酒 / 來源： chimay Pei小編這就帶大家來到比利時南部、靠近法國的瓦隆大區，前往Scourmont修道院” Notre-Dame de Scourmont”。她在1850年建成，修士們一直在當地製造Chimay啤酒和乳酪，這兩樣特產也非常搭，喝酒配乳酪就是比利時人最愛的那一味！

1862年正式上市的Chimay啤酒，在市面上也比較容易找到，因為這是修道院啤酒中知名度和產量都最高的一種。大家也可以在順口「金Dorée」、花果香「紅Rouge」，平衡苦味與香味的「白Triple」，和花香襯托焦糖味的「藍Bleue」等幾種酒品中挑選喜歡的味道。

除了白天可以參觀的修道院，導覽園區Espace Chimay也有釀酒廠、餐廳與飯店迎接大家！

探索比利時貴族的Chimay城堡 / 來源： wikimedia 如果還有時間，比利時最古老的貴族Chimay家族遺產也歷經好幾個世紀的戰爭和風雨，留在了當地。在Château de Chimay城堡裡，華麗得令人難以置信的劇院特別值得細細品味。

超過950歲！ 在比利時人的秘密清單上的是…

比利時有一款市面上很難買到的啤酒－Orval，來自比利時僅有的五家Trappist修道院之一，釀造果香、木桶香與麥香味兼具的柔和風啤酒。Orval修道院2020年剛慶祝了950歲生日，這裡出產的啤酒logo很特別，是一條鱒魚和戒指，原來她來自一個貴族夫人從河裡的鱒魚口中找到戒指的傳說。

Orval修道院（Abbaye d’Orval）附近的步道、森林、泉水、修道院博物館和植物園資源豐富，大家可以實地了解為什麼這裡出產的啤酒花那麼出色，聆聽修士向你述說歷史和溫暖祝福，一定很難忘！

Orval每年生產2200萬瓶，幾乎等於台灣總人口，其中85%以上只在比利時販售，大家知道飛來一趟的理由了吧？

修道院今年參觀行程預約，2022年5月起開放。

其他知名比利時啤酒

有了解過比利時啤酒的朋友們，也許對擁有可愛精靈圖案的La Chouffe啤酒有印象。

Chouffe這麼上相 人見人愛※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 / 來源：wikimedia 1982年在比利時釀成，飄著淡淡花香和果香的這款人氣啤酒充滿故事感，在超市或酒館很常見！除了「4大精靈」啤酒，冬天還有季節限定的N’ice CHOUFFE，大家可以找找看，收藏一瓶等聖誕節、冬至拿出來品嘗。

另外一款常見的比利時啤酒是Leffe修道院啤酒，其實1240年就出廠了，歷史非常悠久；它們也分為金色（微苦且有淡香）、棕色（微甜的烘培風味）等口味。

比利時人會推薦你帶瓶kwak啤酒回家※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 / 來源：pxhere 比利時還有一些酒杯造型特殊又可愛的啤酒，例如kwak, 喜歡的話可以帶一瓶回家品玩！

喝比利時精釀啤酒搭配乳酪塊，是享受比利時風味最正宗的方式喔！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。

Pei小編祝大家平安健康！

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