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最壯觀哥德式教堂、歐洲最老大學！比利時古城成旅遊熱點，全球最香薯條必朝聖

聯合新聞網 / MilliUN Miles
　/ 來源： wikimedia
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魯汶大學古色古香好夢幻　 　/ 來源： wikimedia
魯汶大學古色古香好夢幻　 　/ 來源： wikimedia

圖文/Pei

一座小城可逛世界遺產歐洲最老大學城、最高人氣釀酒廠，快閃漫遊都滿足！

歐洲人氣旅遊地　比利時古城搶進top 5

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Pei小編這就帶大家來到精緻國度比利時，今年歐盟公布的「歐洲最受歡迎旅遊地點」票選剛出爐，大家發現比利時進了前五，以近5萬票贏了倫敦和巴黎這些傳統人氣大城！

魯汶(Leuven)這座城市其實有非常豐富的歷史、文化和美食可以體驗，例如世界遺產修道院、台灣人也熟悉的啤酒廠、歐洲最古老天主教大學和比利時聞名世界的現炸薯條、現烤鬆餅、高級巧克力。

市政廳也亮燈支持烏克蘭 　/ 來源： Stad Leuven
市政廳也亮燈支持烏克蘭 　/ 來源： Stad Leuven

走進魯汶，大家的目光應該會先聚焦在極度華麗的市政廳，236座城市名人雕塑和無數手工雕刻的蕾絲細節，讓她被稱為「世界上最華麗的哥德式市府」，還躲過兩次世界大戰的襲擊，一定要多花點時間仔細欣賞哦。

市政廳廣場周邊都是中世紀建築，餐廳、老屋、咖啡店形成超浪漫的景象；接著大家可以到世界遺產Beguinage修女院參觀，比利時的啤酒和許多小甜點都是從修道院傳出來的，有機會到這樣的文化與美食聖地，非常值得好好了解其中的故事和歷史，待久一點，還有機會享受每半小時就會響起的小鐘琴樂音！

寧靜的修道院 收藏許多往日時光 / 來源： wikimedia　
寧靜的修道院 收藏許多往日時光 / 來源： wikimedia　

喜歡活潑氣息的話，建議大家到魯汶大學一趟，她是世界上最古老的天主教大學，已有超過600年歷史。裡面的大學堂是很高人氣的去處，因為在充滿學術氣息的環境中，設有小型博物館和咖啡廳，度過一個美好下午的元素通通都在了。　

Stella Artois旗下酒廠改變小城命運　魯汶還有這些美食

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當地人在656年前成立了第一家啤酒廠，從此改變比利時釀酒業，一路發達至今！Stella Artois酒廠的順口杯中物名揚海外，走過好幾個世紀的廠區滿滿都是科技和人文的痕跡，想深入了解手工釀酒技藝、嘗試新鮮沁涼的世界名酒，就在這裡哦。

到比利時能盡情享受極有歷史韻味的啤酒 　/ 來源： Stad Leuven
到比利時能盡情享受極有歷史韻味的啤酒 　/ 來源： Stad Leuven

如果想參觀Stella Artois啤酒廠，最好的方式是上網購票，免得當場排隊的人太多，而沒機會入場。

來到比利時這個啤酒大國，也要體驗「歐洲最長的酒吧街」吧？Oude Markt廣場的選擇多到大家看不完，不過隨興就是最棒的，每家店舖都會提供長長酒單和舒適環境讓你好好放鬆。

比利時薯條醬料超多選 好好寵壞自己吧　 / 來源：flickr-Kurman
比利時薯條醬料超多選 好好寵壞自己吧　 / 來源：flickr-Kurman

比利時小吃的「標準配備」－海鮮和薯條一定要把握機會享受，德國超親民前總理梅克爾，就曾在到當地開會的空檔跑到薯條攤排隊，證明比利時薯條的強大吸引力！

超多醬料可選的薯條（當地三種通行的語言標為Frites, frietjes, fries,全都是薯條的意思），最受歡迎的醬汁是什麼呢？當地人可能會推薦你選洋蔥啤酒醬或蛋黃醬，不如兩種都試試吧？當地推薦的美食還有garnaalkroket（炸蝦餅），這趟旅行可以寵壞愛脆脆口感的你。

甜點？比利時傳統精美巧克力你一定知道，鬆餅在地吃法是加多種糖漿，繁複口感一次擁有！　

熱熱吃的鬆餅最美味 / 來源： Stad Leuven
熱熱吃的鬆餅最美味 / 來源： Stad Leuven

這個歐洲最佳，希望你會喜歡！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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歐洲 薯條 世界遺產

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