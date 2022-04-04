人越少越便宜！荷蘭「特價火車票」最低4折全新優惠+防疫入境規定公布

第五大城Eindhoven十分有科技前衛感 / 來源： pxfuel 圖文/Pei

在人少的時候搭車又舒服又能省開支，荷蘭鐵路低至4折全新優惠上路囉。

穿越荷蘭 火車票價低至4折

超大超圓超可愛的荷蘭起司就在Gouda市場 / 來源： wikimedia 國境對旅客開放的國家越來越多了，Pei小編這就帶大家來到穿意盎然的鬱金香之鄉－荷蘭！

荷蘭國鐵最近為了鼓勵大家多利用離峰時段搭車，同時減少資源浪費、紓解高峰時段壓力，推出一項新實驗’ NS Deal’－火車越空、票價越低，低至4折的優惠即日開賣，而且運行路線一點也不冷門，是海牙、鹿特丹、文藝之都蒂爾堡、中世紀小城Breda布雷達等7個串聯荷蘭南北的絕美地段喔！

Breda充滿中世紀迷人風情 童話是真的！ / 來源： flickr 海牙是北海沿岸最大的荷蘭城市 還有人氣沙灘可以玩 / 來源： wikimedia 荷蘭國鐵的鮮豔色調讓人心情很好 / 來源： flickr 秘訣是至少提前一天用app訂購NS Voordeel電子票，在車站用QR code掃描即可上車。

荷蘭國鐵的離峰時段是平日早上6:30前、9:00 – 下午4點，和晚上6:30之後；通常提前四天以上即可享有9折優惠。一日券、季票或OV晶片車票都不適用這個優惠。

解封後入境荷蘭 怎麼準備、怎麼玩？

Tilburg是荷蘭大學城 古蹟處處 / 來源： wikimedia 從3月23日開始，荷蘭接受官方指定為「疫情安全」國家的非歐盟旅客入境，每個人都需要出示新冠疫苗完整接種證明，或已康復的證明。大家出發前是否需要陰性檢測證明，也建議實時查詢。

入境荷蘭前在飛機上全程需要佩戴口罩，入境後，需要接受檢測並在約5天後確認自己依然為陰性。

可以自由活動後，建議大家下載CoronaCheck App, 多注意防疫情況；目前荷蘭的夜店與500人以上的室內場所都已經取消疫苗證明檢查，餐飲業、電影院、體育場館和博物館等公共設施已經完全開放囉。

如果擔心在當地確診，可以在入境後先去藥局購買平價的快速測試劑，萬一中標，可以及時經由coronatest聯絡當地衛生機構，並開始至少5天的自主隔離。

大家很關心的口罩呢，目前荷蘭降為「建議級」，且各家航空公司對口罩的規定各有不同，出發前需要再次確認。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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