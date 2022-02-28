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這才是烏克蘭首都的原貌！基輔小鎮「樂高之城」曾是夢幻國度

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@g_aero.kh
圖／IG@g_aero.kh

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第五天，兩國約定於當地時間28日早上舉辦的首次高級別談判尚無新動靜，烏克總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則強調未來24小時內為烏克蘭最關鍵時刻，局勢緊張。然而在被俄國強制展開軍事侵略前，烏克蘭其實坐擁許多猶如世外桃源的朝聖地，當中位於基輔（Kyiv）最大的住宅區，就因明亮的繽紛配色及積木建築設計，被讚譽如現實版「樂高之城」。

烏克蘭「舒適小鎮（Comfort Town）」活潑配色十分療癒。圖／IG@g_aero.kh
烏克蘭「舒適小鎮（Comfort Town）」活潑配色十分療癒。圖／IG@g_aero.kh

烏克蘭首都基輔的「舒適小鎮（Comfort Town）」全區建築採用療癒的馬卡龍色系，為社區大大增添活力，2019年更被號稱建築界奧斯卡的「世界建築節（Word Architecture Festival ）」頒發色彩使用獎。透過空拍視角俯瞰小鎮，看似密密麻麻但排列工整的建築，像極了放大版樂高積木，安全島還被精心設計成停車位，彷佛童話故事的場景吸引許多人期盼疫情結束後一睹風采，並稱之為理想生活園區。雖然戰爭持續進行，唯一曙光是日前烏克蘭堅守了首都，全民也誓言奮戰到底，期盼守護家園。

烏克蘭「舒適小鎮（Comfort Town）」如現實版積木世界。圖／IG@g_aero.kh
烏克蘭「舒適小鎮（Comfort Town）」如現實版積木世界。圖／IG@g_aero.kh

除了密切關注最新情勢，台灣近日多處大型燈會都趕在活動落下帷幕前，秀出烏克蘭國旗色，展現聲援烏克蘭人民的心意。像是高雄台灣燈會，分別在愛河灣及衛武營亮起烏克蘭國旗代表性藍色及黃燈；二二八草地音樂會亦以黃藍雙色投影；屏東縣民公園殺蛇溪河道將燈光調整為黃、藍雙色；2022月津港燈節水岸亦特別將烏克蘭國旗藍黃主色，投影於藝術燈區；台北101早前也在59與60樓及頂冠燈點亮烏克蘭國旗，分散各國的人民也各自按照自己的方式，期盼戰爭早日平息、祈願世界和平。

高雄二二八草地音樂會彩排。圖／高雄市文化局提供
高雄二二八草地音樂會彩排。圖／高雄市文化局提供
台南鹽水月津港燈節水岸投射烏克蘭藍黃國旗色。圖 ／台南市政府提供
台南鹽水月津港燈節水岸投射烏克蘭藍黃國旗色。圖 ／台南市政府提供
台北101 26日晚間點亮烏克蘭國旗。圖／台北101提供
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