不到10歐就能穿越西班牙！ 歐洲平價高鐵上線，直達海鮮飯之鄉

OUIGO平價高鐵是大家的福音 / 來源：wikimedia 圖文/Pei

歐洲高鐵最低價來臨，西班牙昂貴又慢速的火車旅行即將進行大改造！

Pei小編這就帶大家來到

西班牙旅行耗時耗力Bye-bye

大家到南歐都喜歡享受悠閒步調和溫暖氣候，不過交通費高昂、火車線路不便、車速又慢，旅人們常會選擇租車自駕遊，但自己開車也需要考量用車安全和旅途勞累，怎麼辦呢？

最快今年，一條快速又新穎的高鐵將連接東北最魔幻美麗的巴塞隆納、首都馬德里、美食國度瓦倫西亞和東南海岸小城阿利坎特，最低票價10歐元有找，堪稱歐洲高鐵最低價！

Alicante碧海藍天配紅瓦屋 / 來源： wikimedia 大家知道如果是10歐元，在西歐北歐城市，大概只能買兩三張地鐵票，連城市都沒離開，西班牙人都已經穿越南北去度假了，是不是很吸引你呢？

西班牙「光之城」、「西班牙燉飯的故鄉」瓦倫西亞

Pei小編要重點介紹沿線的西班牙第三大城：瓦倫西亞，很有看頭喔！

瓦倫西亞和許多城市一樣古色古香 / 來源：pixabay 西班牙海鮮飯最正宗的就在瓦倫西亞 / 來源： pxhere 這座旅客熱愛的「光之城」幾年前領先全球其他城市，發表了「旅遊碳足跡」統計計畫，想觀察旅客在城市裡，包括用水、可回收物、交通和住宿等指標，了解環保措施應該從哪裡著手做起。瓦倫西亞的行動包括電動公車、城市綠化、提高能源效率和加強回收，對「未來感」生活有興趣的旅人會覺得十分好玩。

瓦倫西亞火車北站新藝術一定讓你大開眼界 / 來源： wikipedia 瓦倫西亞也是世界文化遺產、中外饕客都非常喜歡的「西班牙燉飯故鄉」，城市裡還有鬥牛場Plaça de bous和充滿異國風情的中央市場Mercado Central驚豔你的視覺味覺，整個市區許多文化遺產和精緻的建築風格，將會讓你的旅行回憶非常鮮豔多彩！

全新平價高鐵資訊

運營商：法國Ouigo（西班牙國鐵Renfe也有多條巴塞隆納出發到南方的低價火車票）

乘車注意事項：因為是低價火車，Ouigo有行李限制，但30公斤的行李箱只要多加5歐元；大家也可以花一點點錢升級車廂，就可擁有更多行李額和更大座位

未來規劃：Ouigo在這兩年將會延伸平價高鐵路線到西班牙南方旅遊勝地 Córdoba, Seville, Málaga 與Costa del Sol等地方，很期待吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

英國平價火車上線！倫敦出發20鎊有找 還能叫餐、寄行李