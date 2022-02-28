不到10歐就能穿越西班牙！ 歐洲平價高鐵上線，直達海鮮飯之鄉
圖文/Pei
歐洲高鐵最低價來臨，西班牙昂貴又慢速的火車旅行即將進行大改造！
Pei小編這就帶大家來到
西班牙旅行耗時耗力Bye-bye
大家到南歐都喜歡享受悠閒步調和溫暖氣候，不過交通費高昂、火車線路不便、車速又慢，旅人們常會選擇租車自駕遊，但自己開車也需要考量用車安全和旅途勞累，怎麼辦呢？
最快今年，一條快速又新穎的高鐵將連接東北最魔幻美麗的巴塞隆納、首都馬德里、美食國度瓦倫西亞和東南海岸小城阿利坎特，最低票價10歐元有找，堪稱歐洲高鐵最低價！
大家知道如果是10歐元，在西歐北歐城市，大概只能買兩三張地鐵票，連城市都沒離開，西班牙人都已經穿越南北去度假了，是不是很吸引你呢？
西班牙「光之城」、「西班牙燉飯的故鄉」瓦倫西亞
Pei小編要重點介紹沿線的西班牙第三大城：瓦倫西亞，很有看頭喔！
這座旅客熱愛的「光之城」幾年前領先全球其他城市，發表了「旅遊碳足跡」統計計畫，想觀察旅客在城市裡，包括用水、可回收物、交通和住宿等指標，了解環保措施應該從哪裡著手做起。瓦倫西亞的行動包括電動公車、城市綠化、提高能源效率和加強回收，對「未來感」生活有興趣的旅人會覺得十分好玩。
瓦倫西亞也是世界文化遺產、中外饕客都非常喜歡的「西班牙燉飯故鄉」，城市裡還有鬥牛場Plaça de bous和充滿異國風情的中央市場Mercado Central驚豔你的視覺味覺，整個市區許多文化遺產和精緻的建築風格，將會讓你的旅行回憶非常鮮豔多彩！
全新平價高鐵資訊
運營商：法國Ouigo（西班牙國鐵Renfe也有多條巴塞隆納出發到南方的低價火車票）
乘車注意事項：因為是低價火車，Ouigo有行李限制，但30公斤的行李箱只要多加5歐元；大家也可以花一點點錢升級車廂，就可擁有更多行李額和更大座位
未來規劃：Ouigo在這兩年將會延伸平價高鐵路線到西班牙南方旅遊勝地 Córdoba, Seville, Málaga 與Costa del Sol等地方，很期待吧！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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