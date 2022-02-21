夢想中的水下旅行－溫泉潛水、在海裡橫跨北歐和北美兩大洲！

溫度降到零下 海中探險更難忘 / 來源：dive.is & thomasjmg 圖文/Pei

泡進「魔鬼的按摩浴缸」？零下天氣在兩板塊間暢泳？只有冰島可以給你這麼獨特體驗！

全世界僅有的「跨板塊」浮潛聖地 零下更適合挑戰

好想用最酷的方式親近地球！冰島總能帶給大家最驚喜的旅行體驗。這次Pei小編要介紹的是擁有威武名號的「魔鬼的按摩浴缸」和「跨板塊」水下旅行聖地！

神奇世界就在海下 / 來源： dive.is 這個北方夢土壯觀的山脈和地貌來自地震、火山，海平面以下是北歐和北美交界的神秘地帶，但這僅止於教科書的描述，你想過冰島人可以帶你下水，親近板塊邊界、探索溫泉底下的世界嗎？

雖然世界各地有許多在水下板塊邊邊的潛水點，但大多數都離有人居住的海岸非常遙遠，而且十分深，絕對不是一般度假旅遊應該考慮的行程，所以冰島這一個設備齊全，又容易到達的水下冒險算是最容易上手的喔！

從翠綠海水潛入深藍 超浪漫 / 來源：dive.is 優游在兩大洲之間 / 來源：dive.is Thingvellir辛格維利爾國家公園的史費拉大裂縫Silfra Fissure橫跨歐亞大陸和北美大陸，想像中非常遙遠，但其實際從首都出發不到一小時就能抵達潛水起點，而且下潛探勘的板塊周邊其實很安全！

而且這個獨特的浮潛活動也特別適合愛挑戰的旅人們，因為這裡包圍大家的會是冰川水，溫度只有2度左右、大裂縫最深可以下潛約60公尺，不是第一次潛水的初學者就可以掌握，所以潛水中心Sport Diving School of Iceland提供一兩天岸上課程，讓大家習慣當地情況和潛水動作後才開始探險。

和大西洋小魚打招呼 / 來源： dive.is 另外，潛水中心也有提供特殊的「地熱溫泉潛水」導覽行程，地熱谷大家都可能聽過，但潛入地震帶上的地熱溫泉裡面，大家大概只能想到要煮溫泉雞蛋，沒想過要自己下去探路吧？熱愛大自然的冰島人稱這裡是「魔鬼的按摩浴缸」，你敢不敢潛下去呢？

下次有長假，要不要到冰島來趟獨一無二的自然探險之旅？

PADI五星級Sport Diving School of Iceland潛水中心訊息

潛水中心地址：Hólmaslóð 2 101 Reykjavik

旅遊和體驗行程豐富多元：跨板塊潛水、岸上潛水教學、賞鯨船、老漁村導覽等，潛水一日遊約台幣8000元。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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