白色婚紗山區古城！到歐洲小眾「戀人聖地」譜寫歐式浪漫童話

圖文/Pei

情人石、夫妻樹和愛情故事總能為戀情增溫，非主流又充滿傳奇的歐洲秘境定情地在這裡！

葡萄牙：白色「公主婚禮之城」

這次我們要跳過義大利羅密歐與茱麗葉的故鄉、希臘藍天白屋、法國巴黎，帶戀人們尋找夢境般的甜蜜之旅目的地，小眾、精緻、充滿歐式浪漫。

Obidos南歐色調和陽光讓人變得更溫柔 / 來源： pixabay 在旅途上遇見婚禮超浪漫 / 來源： pixabay

首先是擁有航海氣勢與古典內斂的古老國度－葡萄牙，看過當地照片的旅人們應該會對南歐融合北非的建築和色調印象深刻吧？葡萄牙有一座走過800多年歷史的山區小城歐比多斯（Óbidos），走進小城，時間和步調就像停在中世紀一樣安靜下來，綠葉鮮花蔓延在白色老屋牆上，照片怎麼拍都美－大家也很有機會遇到正在拍婚紗的美麗新人，讓古城氣氛更甜蜜！

歐比多斯讓人一眼難忘，心情也甜蜜起來，小城的愛情傳說來自以前一位國王Diniz I，為了慶祝自己將與心愛的公主伊莎貝爾喜結連理，將這座唯美的城市送給未來妻子定情，婚禮後天天有溫暖陽光與樂聲妝點氣氛，非常浪漫哦。

歐比多斯還定期舉辦「國際巧克力節」，二月份還有什麼比這裡更適合告白、牽手、放閃、重新愛上眼前的情人呢？逛完慶典，地標城堡（Castelo de Óbidos）因其壯觀氣勢名列「葡萄牙七大奇觀」，牽著喜歡的人走進城堡，是不是很夢幻呢？

葡萄牙獨有的藍色磁磚、懷舊氣氛和香脆甜點，也是情人之旅不可錯過的好物哦。

愛爾蘭：愛情守護聖人「St. Valentin」在此長眠

大家知道「情人節」名稱來源一位羅馬時期守護愛情的聖人－聖瓦倫丁（Saint Valentine），那大家有沒有想過，這不是傳說，他的長眠之地就在愛爾蘭呢？

情侶聖人長眠的Carmelite教堂莊嚴溫暖 / 來源： wikimedia

散發文藝感和創新氣氛的愛爾蘭首都都柏林，有條小街－白修士街（Whitefriar Street），每年都有來自世界各國的情侶到這裡的加爾默羅會教堂（Carmelite Church）對聖瓦倫丁朝聖致意！

聖瓦倫丁今天依然守護著戀人們 / 來源：wikipedia 1835年，一位神父將聖人的遺骸帶到都柏林的這座教堂安身，每年情人節都會舉辦莊嚴而溫馨的紀念儀式，神聖的愛在此刻將更加濃烈。

都柏林的美食界近年更是風起雲湧，有許多從國外回愛爾蘭的人為當地傳統菜餚帶來改變，身處海洋和綠地之間的本地人除了把馬鈴薯料理做德名揚海外，也很懂得開發暖胃菜色、嘗試新方式，有機會到愛爾蘭，一定要好好尋找美食哦！

愛爾蘭燉鍋暖心暖胃 / 來源：pxhere 與情人共享愛爾蘭咖啡的獨特秘密 / 來源： pixabay

Pei小編推荐大家這些傳統菜：嫩羊肉、都柏林燉鍋（Dublin Coddle）、牛肉腰子派 （Steak and kidney pie）、馬鈴薯燉菜（Colcannon）、愛爾蘭煎餅（Irish Boxty）、愛爾蘭蛋捲（Irish Egg Rolls）都常有鮮美肉類搭配，讓人胃口大開；海鮮巧達湯和生猛海味煎煮烤炸，也一定要享受一番！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康、愛情甜蜜！

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