歐洲最大國家公園、最狂瀑布！　到007場景「火山冰川」健行划船看海獅

圖文/Pei

被稱為全球最佳國家公園的冰島冰原，像秘境般絕美神奇，整片冰藍讓人以為走進異世界！

歐洲最大國家公園「瓦特納」：探索冰川奇幻藍世界

世界第三大冰川、登錄在世界遺產的冰川潟湖、超大峽谷就在你眼前！

全世界第三大冰原非常驚人 / 來源： pixabay 這次的遠足非常不一樣 / 來源： pixabay Pei小編這就帶大家來到歐洲體積最大的冰原－瓦特納Vatnajokull. 在這裡，你可以踏上這鬼斧神工的藍色冰川遠足健行，跟平時踩土踩石頭完全不是同一種感覺！Vatnajokull國家公園在2008年開放，連接其他兩座公園形成1萬2千平方公里的超大國家公園群，不僅佔冰島整個國家面積14%，也是全歐洲最大（最少也是第二）國家公園哦。

因此在這裡可以找到非常多樣的探索方式：自己開車環遊、參加導覽團、冰川遠足、出海看海獅、划船和冬季冰洞探險都在你的選單上；冰層平均厚度400公尺，最厚處達1000公尺－想像自己踏在一望無際的冰「條」平原上，是會冒冷汗雙腳發抖，還是會興奮大叫呢？

國家公園區內也有冰島最活躍的火山群，不過不用怕，大部分的火山活動都超過了科學家預算的噴發期，親眼看看北國火山一定很難忘哦。整片冰川擁有 30 多個出口，這些冰「通道」和周圍的峽谷也都是自然奇景，讓人一見難忘。

Dettifoss瀑布讓你感受大地的力量 / 來源： wikimedia Dettifoss瀑布洗滌心靈 / 來源： wikimedia 歐洲最高﹑最狂瀑布－黛提（Dettifoss）除了擁有美麗的名字，還有夏季最猛的500立方公尺流量，她的源頭也是瓦特納冰原，大自然的力量是不是很強大呢？

如果你還有時間，一樣是受惠於瓦特納冰原，「黑沙海灘」（原名：鑽石沙灘Diamond Beach），海岸上大量的冰山碎片閃閃發亮，景象超奇幻！

要是還沒機會去冰島一探究竟呢？你可以找回經典動作片－《星際效應 Interstellar》007 《雷霆殺機》、《誰與爭鋒》、《權力遊戲》等電影來感受世界級冰原的魅力。

冰原沙灘 是大自然給的雪地鑽石 / 來源： wikimedia 不過就像世界上許多自然景觀一樣，氣候暖化和人為汙染總是會碰觸到遙遠的北國，如果全情氣溫繼續上升，現在我們所處的100年或許就是冰島冰川公園最後的年華了……

瓦特納冰原探索建議

最佳旅遊時間：夏天健行，冬天到隔年三月為冰洞探險最佳時機

國家公園基本情況：離首都4小時車程，占地 14,000 平方公里，設有荒野健行步道、4 座遊客中心、露營地。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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