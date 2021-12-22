「2024巴黎奧運」超狂開幕式公布！ 創先例對大眾開放，還有水上舞台、天燈音樂會

黃金水道點燃全世界的熱情 / 來源： paris2024

圖文/Pei

2024奧運將打破場館藩籬接近你，最新科技、最強創意打造的巴黎奧運開幕式將打破許多紀錄，史無前例的演出與盛會細節公開了！

奧運再也不遙遠 60萬民眾有機會親自觀賞開幕式

搶先感受奧運激情的開幕式 / 來源： paris2024

Pei小編這就帶大家來到最近大動作整頓香榭大道、城市景觀、降低汙染、見證一系列新開幕景點的巴黎！

最近幾年巴黎有許多大大小小的創意城市改造工程，甚至空中計程車也將在2024奧運期間亮相，下一屆奧運也將會是巴黎這座超級大城，全面展現宜居、安全、綠意、創新和熱情的好機會，因此這打破傳統開幕式場館的限制，巴黎人要和整座城市的人分享奧運之美！

奧運各國代表隊將踏上遊艇接受全球歡呼 / 來源： paris2024

2024年奧運會腳步越來越近，開賽前最有看頭的開幕式細節也非常讓人驚艷－著名的塞納河將成為奧運選手和演出者的舞台，長長的河流更像是奧運場館一樣可供60萬大批民眾圍觀河上代表團遊艇、特技與音樂表演精彩亮相，預估線上觀看人數將高達10億，往年奧運達不到的「多數民眾同慶」場面，即將在巴黎實現。

這一次開幕式，身在當地的民眾將不會是望著場館興嘆，而是能史無前例地參加開幕大典，白天有體育明星代表團帶著國旗上遊艇和你打招呼、上百位bmx與各路特技好手在河上直接翻跳、晚上還有精彩水舞、水燈和天燈佈滿整條河道……光想就讓人超興奮！

bmx在河上超狂騰飛 / 來源： paris2024

當然附近的知名景點－巴黎鐵塔、Trocadéro廣場也都會有燈光秀、演出登場，大家有機會到巴黎的話，一定要把握時間安排路線，看遍所有表演喔。

浪漫的塞納河也將是游泳與鐵人比賽場地、Trocadéro廣場則會是沙灘排球的競技場、協和廣場將有bmx與滑板等健兒角逐獎牌的地方，大家只要待在市區，就能被奧運濃厚氣息環繞！

巴黎鐵塔當然會火力全開! / 來源： paris2024 漂浮交響樂團遊賽納 太浪漫! / 來源： paris2024 水燈彩燈漫天 這將成為最美的夜景 / 來源： paris2024 塞納河魔幻水舞 你想像得到嗎？ / 來源： paris2024

夏天身在巴黎，應該只要擔心熱浪來襲，如果有計畫到巴黎觀戰，到時可以多準備降溫神器前進花都喔。

Pei小編再透露個好消息，巴黎正在整建塞納河，目標是讓大家在2024年就能跳進塞納河游泳，自在悠閒用另一個角度欣賞巴黎，好令人期待！

2024巴黎奧運開幕式詳情

開幕日： 2024/07/26

預計現場觀賞人數： 60萬

代表隊與演出團體遊艇數： 160

登場運動員人數：10,500人

遊艇行進長度： 6公里（範圍：Austerlitz到Iéna大橋之間）

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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