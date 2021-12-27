超驚險峭壁旅館、陶喆也愛的「最高難度」民謠！瑞士小眾跨年玩法探秘

圖文/Pei

大家想好要怎麼跨年了嗎？瑞士最純樸的小村會在這時候辦一場獨特的除夕拜年活動！

陶喆挑戰過的山歌來自瑞士仙境

大家記得2013年陶喆的好歌「勿忘我」裡那獨特的高低音交互唱腔嗎？

可能當時我們都沒注意到，教父特別挑戰的「約德爾」唱法！Pei小編這就帶大家來到瑞士東北部山區，「阿彭策爾」（Appenzell）的發源地！

和當地人一起趕牛羊 一定是很棒的經驗 / 來源： maxpixel 山歌從瑞士發源散播全世界 / 來源： pxhere 每年12月31日，當地人就會穿上鮮豔甚至奇特的傳統服飾、出動家裡的牛羊群下山遊行，邊吟唱這號稱「世界最難唱法」的約德爾式山歌（yodel），聚在一起合唱慶祝新年的來臨。

獨特的傳統讓人難以忘懷 / 來源： pixabay 其實這分為2~4部的約德爾唱法，和許多民謠和山歌一樣都是牧民農家早期互相交流溝通、呼喚牛羊的方式，充滿阿爾卑斯山風情－率真、奔放、熱情！大部分的歌都是德語，當地人唱出對家鄉和大自然的依戀，很浪漫哦。

如果你搜尋yodel, 會發現這絕無僅有的唱腔原來已經紅遍全球，瑞士本地已經產出超過2000部作品，YT上的各神童、歌唱家的傑出作品會讓你發現新世界，對瑞士更刮目相看了嗎？

探索瑞士「最小、最傳統」地區

阿爾卑斯大家都嚮往，那麼就挑個最有特色的地方玩！

到阿彭策和仙境相遇 / 來源： flickr

阿彭策爾居民只有7000人左右，田野風光和夢幻色調的木屋，讓人有種走進仙境的感覺；務農的當地人很喜歡艷麗的顏色，你可以找到手工紡織品、有媽媽溫暖感的工藝品、農莊必備的牛鈴等精緻名產，來逛逛充滿當地文化的市集吧！

喜歡滑雪的人，冬天會發現這裡是童話世界，因為遺世獨立的環境和綿延的高山丘陵讓你玩不完，越野、遠足或登山也是冬季的熱門活動－2500m的山和200km的越野滑雪道，你會喜歡嗎？

Appenzell 壯麗山景陪伴你 / 來源： wikimedia 當地的房子就像童話世界 / 來源： wikimedia

夏天阿彭策爾則是滿目翠綠的戶外旅行天堂，除了爬山、滑翔翼、山間空中纜車，著名的瑞士小火車、神秘隧道、山洞教堂和峭壁旅館都非常有特色，俯瞰眼下的萊茵河，將會是難忘的浪漫景象！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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