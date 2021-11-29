粉紅湯、黃金琥珀還有湖中城堡！給台灣人的「立陶宛」購物＆飲食指南

圖文/Pei

台灣在立陶宛成立辦事處的好消息傳來，關於這精緻國家的一切都令人好奇，這篇文章帶你入門認識立陶宛！

東歐有許多湖中城堡 超夢幻 / 來源：wikipedia

交友聊天第一步：讓立陶宛人驕傲的是……

讓人永難忘懷的聖彼得聖保羅教堂 / 來源： wikipedia

Pei小編這就帶大家來到波羅地海三小國，這仙境般的地方。在下篇文章向大家介紹新朋友家－立陶宛的景點之前，先一起來看看必須了解的文化兩三事吧！

要交朋友，首先要有好話題。儘管我們不了解立陶宛，卻一定能藉由在台灣也很熱門的「籃球運動」 來燃起對方的熱情；因為立陶宛人非常熱愛籃球，不僅曾經贏得歐洲冠軍，還屢屢參加世界盃和奧運，國民偶像人人都能舉出幾個，那麼拿起籃球來交朋友，就是最快的了。

立陶宛的國民運動就是籃球 / 來源： wikimedia

立陶宛和台灣很相似，隔鄰有強勢大國，人們對於保存自己的文化﹑歷史就會有比較高的意識；立陶宛走過50年辛苦的蘇聯時代，目前年輕人比較重視家鄉的語言、為得來不易的自由感到非常驕傲，所以在當地人面前，誠懇詢問國家歷史、景點文物和在地傳說，一定會聽到很難忘的故事哦。

不過相對地，大家請不要刻意提起俄羅斯對立陶宛的影響、不要傻傻搞不清楚立陶宛首都「維爾紐斯」的名字啊！

在立陶宛走跳，你還會發現Wi-Fi在這個國度就像空氣一樣隨處都連得到，而且速度還很快！跟隔壁年輕人問一下Wi-Fi登入資訊，說不定就能打聽到最好吃的餐廳了呀。

粉色冷湯好仙 你願意試試看嗎？ / 來源： wikimedia 暖胃的立陶宛馬鈴薯餃子 / 來源： wikimedia

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

食物呢？當然有！立陶宛的啤酒多種多樣，傳統的蜂蜜酒也是旅人必帶的特產，當地的酒吧或是私釀廠會是能喝的你一定得去的地方；本地經典「馬鈴薯球」‘zeppelin’外型像餃子，佐脆培根和起司飽足感很強，搭配的「冷湯」雖然不是大家都習慣，但清爽又營養，要不要試試看呢？

Pei小編即將進一步介紹特殊的立陶宛語和超級特產「琥珀」！

立陶宛特產有什麼？

今年網路上流傳台灣人「買爆」立陶宛，但大都摸不著頭緒，有什麼好物可買？

琥珀是波羅的海的珍寶 /來源：pixabay

其實波羅的海是珍貴琥珀的故鄉，整片地區產量超豐富、品質也是全世界最好的。這上千年的古典寶物是立陶宛人非常珍愛的名產，是當地人的護身符。

逛逛琥珀博物館和紀念品店，你一定會對這散發金黃光芒的可愛小物留下不同的印象－說不定你朋友的名字就和琥珀有關哦。

說道金光閃閃的名產，立陶宛的傳統蜂蜜酒（mead）你也可以試試看。雖然因為年輕人比較愛喝啤酒而熱度減退，但畢竟是歷史悠久的波羅的海特產，也就成為旅人愛帶回家送禮的好選擇了！

立陶宛語和梵語竟然很相似？ 罵人最溫柔的語言

你知道嗎？立陶宛語非常古老，保留了原始印歐語中很多今日印歐語言中已經流失的特徵，它甚至和梵語、古希臘語有所相通！這麼特別的語言還活著，讓人忍不住想多多珍惜這個國家。

今天約有300萬人說立陶宛語，雖然聽起來很難，但「謝謝」卻很容易記－來一起念一遍‘Aciu’「阿秋」！

立陶宛語還被認為是非常溫柔的語言，就連罵人的最高級都只是「我希望你被雷打到」這樣間接又浪漫……相比起我們的台語，還真的氣勢不夠強啊。

立陶宛美食就在台北

對立陶宛心動了？其實台北就有原汁原味的餐酒館！

你發現了嗎？立陶宛小酒吧就在台北 / 來源： 立陶宛小酒吧Little-one Bar

座落在古色古香的大稻埕，「立陶宛小酒吧Little-one Bar 」散發巴洛克風情，裡面供應立陶宛輕食（冷湯和蕎麥麵等名產）和各式各樣的酒類讓大家嘗鮮，其實在媒體已經有過報導，在台北小有名氣了。

目前沒有外送，大家可以約親友小聚一下，和老闆聊聊立陶宛吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址： 103台灣台北市大同區迪化街一段364號

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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