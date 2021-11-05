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ITF旅展開跑！必搶「12款優惠餐券」總整理

英國平價火車上線！倫敦出發20鎊有找　還能叫餐、寄行李　

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： wikimedia
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愛丁堡的藝術基底非常深厚 / 來源： wikimedia
愛丁堡的藝術基底非常深厚 / 來源： wikimedia

圖文/Pei

lumo平價火車啟航　倫敦直達愛丁堡

英國火車旅行，不靠套票或特價，很難走得遠，平時從倫多到愛丁堡單程票最低還是超過50英鎊（2000台幣以上），或需要大老遠到機場搭廉價航空，才能享受30英鎊左右的機票，選哪個都不方便！

有wifi的平價火車 旅人終於從高路費解放 / 來源： LumoTravel
有wifi的平價火車 旅人終於從高路費解放 / 來源： LumoTravel
在國王十字車站開啟興奮旅行模式 / 來源： wikimedia
在國王十字車站開啟興奮旅行模式 / 來源： wikimedia
到國王十字車站　別忘了尋找哈利波特的身影 / 來源：wikimedia
到國王十字車站　別忘了尋找哈利波特的身影 / 來源：wikimedia

10月25剛正式首航的全新平價列車Lumo帶來好消息，大家想從倫敦一路北上蘇格蘭、探訪愛丁堡的獨特故事，最低單程火車票只要15鎊喔。它提供的單程票價有60%都不超過30英鎊，旅人能不心動嗎？

Lumo這充滿活力的藍色列車標榜的不只是超優惠的價格，還有比起飛機大大減碳的服務－沒辦法，平時倫敦直飛愛丁堡的航線就占了全英國50%, 製造的汙染比火車多6倍！　

這也就是說，你選擇搭火車，甚至搭Lumo, 不只省了很多錢，還能邊旅行邊比免環境汙染，心情更輕鬆。　

Lumo還很酷，打破「艙等」制度，簡單方便，只提供一種艙位，但整體舒適感升級，可以手機掃描車票、也非常重視車上服務人員的品質，大家不用擠，在旅途中人人都平等，個個都舒服。

有個性的列車當然也會顧好你的胃！車上提供50%的餐點是從蔬食角度出發設計的，餐飲也是和英國各大超市與餐廳合作，有零食、三明治、漢堡、烤肉餃等，新鮮安全，還可以在出發前先上app預訂，安排無憂旅程！　

火車也停大學城Newcastle / 來源： wikimedia
火車也停大學城Newcastle / 來源： wikimedia
愛丁堡的古色古香景象非常迷人 / 來源： flickr
愛丁堡的古色古香景象非常迷人 / 來源： flickr

更酷的是，你可以訂好車票後，申請「行李寄送」服務，LumoLuggage可以到你指定的地點收行李，在指定的時間送到你旅途的下一站，不用一路拖行李耗損心力，真是沒理由不享受。　　

英國火車之旅，終於能有個輕鬆又愉快的開端。　　

Lumo預訂詳情

官網：請搜尋Lumo UK

App: LumoGo

停靠車站：London Kings Cross, Stevenage, Newcastle, Morpeth, Edinburgh等五處

班次：較LNER少，特定時段由lumo營運才有特價票

旅客服務：免費wifi, 車上娛樂、餐點、多點城市寄送行李等　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

省錢版東方快車！全新「火車旅館」小資族會愛 沿途環遊歐洲10+城市 　

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英國 倫敦 歐洲

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