巴黎搶登歐洲「環保第一大城」　全面通行單車、有望變身歐洲版花園城市

圖文/Pei

歐洲綠化最成功的都會在北歐和奧地利，準備舉辦奧運的巴黎也啟動了綠色大改造，「光之都」將讓你更驚豔！

2026前 巴黎將全面通行單車

Pei小編這就帶大家來到號稱「全世界最美」城市的巴黎。雖然這座花都讓大多數旅人終生嚮往，各種空氣噪音汙染和綠化不足等問題也沒有好好被解決，如今準備迎接奧運，巴黎也將變成更有未來感的綠色城市！

方案首先就是市長常提起的「環保出行」，在巴黎騎車目前還不算安全，例如單車道不夠、汽車過多等問題讓騎士卻步，但城市計畫在2026年前達成100%通行單車的目標，搭配近年越來越流行的共享單車計畫、無車日，讓居民和旅客出行更安全和舒適。

這項「單車優先」計畫預計投入超過200萬歐元（6000萬台幣以上），將首都的道路設計和安全設施全面升級，2026前，整座城市將有近200公里的單車道、有超過450公里的街道改造完成，單車騎士也將享受交通規則上的優先權、全城13萬個停車位和更多自助修車處，在花都隨時安心壓馬路。

巴黎也有電動共享單車” velib” 超受歡迎 / 來源： flickr

配套的建設少不了城市綠意－奧運前，巴黎將種植更多樹木、將馬路改成人行道、增加「無車日」的數量……在巴黎，果然是不開車才時尚！

近年歐洲主要旅遊城市，如巴塞隆納和阿姆斯特丹都陸續遷走打卡景點、禁止airbnb和整修單車道，雖然不知道法國是不是真的能如所願，擠進北歐國家和奧地利等環保優等生的行列，甚至達到「歐洲綠化第一城」的目標，過幾年再到巴黎，大家一定能更喜歡這座充滿生機的城市！

巴黎打造「步行」城市、種百萬棵樹

綠色長廊René-Dumont總能吸引巴黎人來城市踏青 / 來源：wikimedia 拉丁區的羅馬競技場 像城市綠洲 / 來源：wikimedia

如果要了解巴黎在過去5年的變化，就要看一下現任女市長Anne Hidalgo從2014年上任以來的行動成果－塞納河邊堤岸禁行汽車、觀光巴士禁止進入市區、建設超過1400公里單車道、各大廣場周邊改良的人行道……2024年後巴黎的綠化將達到50%、並全面禁止柴油車進城，讓原本就很愛步行的巴黎人更加暢行無阻（包括不該做的「法式闖紅燈」）！

在疫情期間，巴黎也曾經將馬路改成臨時單車道，讓大家終於有機會從市中心的羅浮宮，一路到巴士底廣場都不會遇見車輛，在3年後的奧運期間，著名的香榭麗舍大道也將徹底改造成城市「綠色隧道」，一邊欣賞法國總統府、羅浮宮，一邊走在園林裡聞巴黎花香，想必是非常夢幻愜意啊！

巴黎幾個交通樞紐 也準備大動作綠化 / 來源： Apur-Céline Orsingher 那麼，巴黎是不是會變成歐洲版的花園城市呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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