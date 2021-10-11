這不是做夢，在小熊維尼家睡醒！ 英國森林「Bear B&B」開張

圖文/Pei

小熊維尼95歲了！你將有機會入住這世界上最受歡迎的熊窩，在最夢幻、溫馨的氣氛裡重溫兒時美夢。

動漫原版「維尼小屋」 可接待4人同行

喜歡這隻善良、圓滾滾黃色小熊的人都知道，維尼和跳跳虎、小豬等一眾夥伴住在英國南部Sussex的百畝森林（Hundred Acre Wood），他的紅色家門框上寫著「Mr. Sanders」。而這一切都成真了！

這就是維尼家沒錯 / 來源： Henry Moide - Airbnb 也許維尼迷們去迪士尼商店時，都會想買一些有牠圓滾滾身影的用品來裝飾自己的小窩，那麼有機會住進維尼家感受小熊世界的點點滴滴，就更完美了。

在這棟由維尼插畫家Kim Raymond設計的小樹屋裡，你會見到經典的維尼蜂蜜罐、別緻的裝潢、精心打造的木床和室外野餐餐桌，每個細節都非常可愛！

在這裡尋找所有有關維尼的小故事 / 來源： Henry Moide - Airbnb 在維尼家睡個美美的覺 / 來源： Henry Moide - Airbnb 這非常吸引人的“Bearbnb”小屋在AirBnB上架，提供住宿和餐點外，還設計了維尼「生活圈地圖」，無論你想探索維尼常去玩耍的路線，或和維尼一樣抱著柔軟的毛毯宅在家，這裡都會讓你待得非常開心。

屋主想讓大家身歷其境，那麼也就沒有提供電視或WIFI了，請旅人們好好享受森林裡的維尼假期，把握機會重溫每一個有關維尼的小故事吧。

預訂詳情

地點：倫敦南邊Nutley

價格：每晚約台幣2920元

設備與服務：供早餐、洗漱用品、室內暖氣、熱水淋浴（浴廁不在小屋內）、停車位和安全設備等

詳情：AirBnB上搜尋” A house fit for Disney’s Winnie the Pooh” - 目前暫停預訂

早餐要和維尼一樣 吃蜂蜜配英國鬆餅 / 來源： Henry Moide - Airbnb 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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