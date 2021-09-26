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透明玻璃屋「麥當勞」美瘋！閃亮時尚建築＆旋轉樓梯，最豪華的速食體驗

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Mei architects and planners官網
圖／Mei architects and planners官網

誰說麥當勞只能是紅、黃配色！連鎖速食品牌「麥當勞」遍佈世界各地，除了各國專屬餐點，你是否想象過原來外觀建築也能如此獨特？今天就跟大家分享全球最美麥當勞，金光閃閃的外墻與透亮的玻璃屋營造出絕美視覺，還有純白旋轉階梯，像極了在獨棟別墅用餐，配著熟悉的漢堡、薯條，挑戰大家最奢華的速食體驗。

圖／Mei architects and planners官網
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這座「麥當勞玻璃屋」位於荷蘭第二大城市鹿特丹（Coolsingel）的街頭轉角，大片落地玻璃成了建築的墻面，採光及視野極佳。原有的標誌性紅色則由金黃色系取代，走近欣賞還能發現由點矩陣拼出的歷史照片，夜晚亮燈則另有一番浪漫風味。

圖／Mei architects and planners官網
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雖然現在大家看到的是夢幻版餐廳，實際上原身曾被荷蘭人嫌棄為「最醜建築物」。作為重視藝術及設計的都市，紅黃組合的麥當勞置身歷史性街道顯得頗為突兀，為了改變民眾的觀感印象，麥當勞邀請了在地建築設計團隊Mei architects and planners協助改造，殊不知在短短兩個月內，就此成功一躍變身成世界最漂亮的麥當勞。

圖／Mei architects and planners官網
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為了融合環境，團隊採用了與周邊建築一致的設備與家具，而考量24小時營業的性質，建築夜間的景觀亦是設計團隊在意的關鍵，因此夜晚亮燈時的明亮與時尚感，大大凸顯了建築的美，此建築也榮獲了「2016年德國設計獎」卓越視覺傳達設計類別獎項，未來開放出國旅遊後，絕對要列入朝聖清單！

圖／Mei architects and planners官網
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