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秋天養生系度假！法國「歐洲最高溫泉」、「葡萄療法」超獨特

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： LesSourcesDeCaudalie / 來源：caledencom
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圖文/Pei

讓身體放鬆再放鬆 / 來源： LesSourcesDeCaudalie
讓身體放鬆再放鬆 / 來源： LesSourcesDeCaudalie

引領歐洲有機、度假風的法國有豐富的「日光療法」、「葡萄療法」、「海水浴療」，入秋好體質，就這麼養出來！

「紫色黃金」葡萄酒療法：波爾多

Pei小編這就帶大家來到物產豐饒、景觀多樣的法國，海岸、山區、酒莊都有暖心養胃的飲食和風光，非常適合休整之旅。

不過法國北方也是有很多城市日照時間短，到特定地區參加由營養師、理療師和醫生組成的服務團隊，量身訂做「日光療法」、「葡萄療法」、「海水浴療」搭配香氛精油等等護理假期，在法國人之間很受歡迎！

葡萄園外是世外桃源 / 來源： LesSourcesDeCaudalie　
葡萄園外是世外桃源 / 來源： LesSourcesDeCaudalie　

可以美白、抗氧化、提振精神的「紫色黃金」葡萄籽是首選！法國西南的波爾多是當然的葡萄王國，去年「全球酒莊體驗決選」中，波爾多就有兩個歷史感厚重的酒莊Château Smith Haut Lafitte和Pichon Baron的品酒體驗綜合評分，勇奪歐洲區top 20.

想到優質酒莊度假兼護膚，Château Smith Haut Lafitte城堡酒莊特有的「有機葡萄療法」Vinothérapie很獨特！

做完spa好好享受精緻養生餐 讓身體放鬆再放鬆 / 來源: LesSourcesDeCaudalie
做完spa好好享受精緻養生餐 讓身體放鬆再放鬆 / 來源: LesSourcesDeCaudalie

在Caudalie（葡萄籽精華保養品牌同名）水療館中，賓客將在香氣十足的養生館裡享受按摩、做瑜珈、參加法式料理廚藝班、品酒行程，法式田園和營養葡萄精華都讓你吸個滿滿！　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「海水浴療」聖地：布列塔尼　

在法國，一說到要去度假，身邊的人總會投來羨慕的目光；如果目的地是布列塔尼，那就更讓人神往了；因為等待你的會是陽光、長灘和經典美食！而大家都認識spa這個詞在法國也通用，不過還有更熱門的體驗”thalassothérapie”－海水浴療！

Deauville 標誌性的彩色海灘 非常有度假氣氛 ／來源：flickr
Deauville 標誌性的彩色海灘 非常有度假氣氛 ／來源：flickr
西北角的布列塔尼，傳統上是歐洲熱門的度假目的地，溫暖的海浪、直送全國的海鮮、蘋果西打和可麗餅工法都讓她擁有獨特的吸引力，甚至有許多英國人在這裡買避暑小屋，光站在歐洲最西邊的「天涯海角」看著大西洋全景就夠浪漫。

視覺100%放鬆的同時，用天然海藻、古老藥草做成的護膚泥讓容光煥發，說不定你也會想買個幾瓶回家！

知名泉水「維希」能喝也能做spa　　　

活化身心是溫泉最常見的療效，法國浴場則能帶你穿越中世紀！擁有2000多年歷史和水療經驗的維希Vichy老溫泉區是同名保養品的發源地，更以「能喝的湧泉」自信傲視全球。

夢幻spa之夜 / 來源：caledencom
夢幻spa之夜 / 來源：caledencom

維希位於法國中南部，這一帶被法國人票選為「最有魅力的top 50大區」，非常專程前來。這裡可以找到米其林總部、法國本土第一批獲選UNESCO世界自然遺產的山岳、城堡、古羅馬遺跡，火山土壤也培育出功效卓著的溫泉，你可以選一個古典藝術裝飾的浴場洗去塵囂。除了傳統的美容、塑身健美課程，「戒斷電子產品」的抗焦慮度假模式在近年也很受歡迎。

想體驗歐洲最高溫的溫泉，配米其林星級餐點？來Thermes Caleden, 可達82度的泉水區，或許可以把身心累積的緊繃一次蒸散！

親子一起來！　 / 來源：caledencom　
親子一起來！　 / 來源：caledencom　

現在法國葡萄園或渡假村，都實施特殊的防疫守則，讓訪客安心的同時也建議大家預先確認入場規定。

做完一次護理，或許你也能體會希臘戲劇大師尤里比底斯說的：「海洋能洗去人類所有苦痛」……完全地放鬆身心，你也會發現自己很容易就能笑起來。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

重啟最佳狀態！全球四大療癒聖泉「法國露德小鎮」疫後必去　

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法國 歐洲 溫泉

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