謝謝斯洛伐克！「歐洲版台灣」同樣美麗，城堡、高山、溫泉最多

斯洛伐克、立陶宛、捷克這3個歐洲小國，近日因為致贈台灣疫苗，讓台灣民眾心生感謝之意，甚至興起疫後想要來場報恩之旅的風潮。

感念台灣去年曾捐贈70萬片口罩，斯洛伐克以贈台1萬劑疫苗回報。被譽為「歐洲心臟」的斯洛伐克，因為同樣具地理樞紐位置、領地小卻有許多高山地形、代工強國、女總統在位執政，而有「歐洲版台灣」的稱號。

斯洛伐克於1993年與捷克和平分離成兩個國家，首都為布拉提斯拉瓦，東南鄰烏克蘭，南與匈牙利相連，西接奧地利，西北與捷克相鄰，北與波蘭接壤。斯洛伐克自去年10月起將台灣列入疫情綠色安全國家名單，台灣旅客入境可免除隔離檢疫措施，提升了旅遊便利性。

布拉提斯拉瓦歷史建築集中在舊城區；圖片／123rf提供

斯洛伐克熱門人氣旅遊景點

1. 布拉提斯拉瓦多瑙河畔的美人

布拉提斯拉瓦（Bratislava）有「多瑙河畔的美人」美譽，靠近與奧地利、匈牙利交匯處，距離維也納不到60公里，多瑙河從城中穿過，多是巴洛克老建築，高踞山丘上的城堡，可以俯瞰全城及沿岸風光。大部分歷史建築集中在舊城，包括舊市政廳、聖米哈爾門、大廣場、主教宮、歌劇院、聖馬丁大教堂等，全年節慶活動繽紛，包括聖誕市集、音樂節等。

科希策獲選2013歐洲文化之都；圖片／123rf提供

2. 科希策

科希策（Kosice），是斯洛伐克的第二大城，從前的鋼鐵之都，現在的運動文化、創意產業之都，獲選2013歐洲文化之都，是歐洲擁有最悠久馬拉松歷史的城市，當地美食、手工啤酒、貴腐酒相當知名。

有著神秘恐怖傳說的卡克特采城堡；圖片／123rf提供

3. 城堡全世界數量最多國家之一

斯洛伐克是世界上城堡數量最多的國家之一，約180處城堡和遺蹟，包括斯洛伐克最美麗的城堡–波耶尼切城堡（Bojnice Castle），聽說迪士尼城堡以它為原型；中歐保存最大的中世紀古堡–斯皮什城堡（Spis Castle）；見證浪漫愛情故事的特倫欽城堡（Trencin Castle）；有著神秘恐怖傳說的卡克特采城堡（Cachtice Castle）。

塔特拉山的山川湖泊純淨美麗；圖片／123rf提供

4. 塔特拉山世界百大奇觀美景

台灣有中央山脈，斯洛伐克則有塔特拉山脈（Tatra Mountains）。塔特拉山是東歐最高山系，坐擁「世界百大奇觀」等級美景，是登山健行的天堂。這裡的山川湖泊純淨美麗，其中最大的高山湖泊「斯特爾布斯凱湖」，也是著名觀光景區。斯洛伐克擁有超過6,000個鐘乳石洞穴，提供礦泉水與水療的體驗。

巴爾代約夫是保存完好的中世紀古城；圖片／123rf提供

5. 中世紀古城—巴爾代約夫世界文化遺產

世界文化遺產—巴爾代約夫（Bardejov），是保存完好的中世紀古城，其佈局是中歐地區典型的城市結構。斯洛伐克東正教、天主教的木結構教堂是當地非常珍貴的文化古蹟，其裝飾及歷史價值在中歐都不多見，巴爾代約夫這區還有另一個世界文化遺產，就是位於Hervatov村子裡的木製教堂。

斯洛伐克在哪裡？

斯洛伐克- 國土面積：49,034平方公里- 人口數：約543萬- 首都：布拉提斯拉瓦- 主要信仰：69%信仰天主教，9%信仰新教- 獨立：1993年- 加入歐洲聯盟：2004年- 貨幣：歐元

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