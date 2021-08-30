網友熱推古羅馬風情、夢幻海濱！「英國最美小鎮」名單出爐
圖文/Pei
旅遊熱點在哪裡？IG最清楚！英國境內擁有最多標籤的「上相」小鎮，都不在旅遊書上；最美景點就在這份名單裡！
湖區仍是第一 濱海小鎮超熱門
大家對英國的印象都是什麼呢？
英式鄉村、古典建築、王室風範、足球熱情、壯觀巨石和湖區？
來看看英國人心目中的仙境在哪裡吧！這是一份綜合Google數據、Instagram標籤數量和排名整理出的「英國最美小鎮」名單，從本地人的角度去欣賞英國，你會發現倫敦﹑牛津等知名城市之外的英倫之美原來深藏在小鎮裡。
下次到英國，專程過來加入IG熱門標籤的行列吧！
英國最美小鎮前10名
1. Keswick, Lake District, Cumbria
2. Tenby, Pembrokeshire
3. Salcombe, Devon
4. Cirencester, Cotswolds, Gloucestershire
5. Bamburgh, Northumberland
6. Whitby, North Yorkshire
7. Rye, East Sussex
8. Bakewell, Peak District, Derbyshire
9. Aberaeron, Ceredigion
10. Burford, Cotswolds, Oxfordshire
歷史配海景 享受英國之旅
第一名的湖區稍微了解英國的旅人都應該知道的，Keswick獲得了高達40萬IG標籤，人見人愛的仙境果然名不虛傳；
排名第二的是稍微遙遠的南威爾斯的濱海小鎮Tenby，彩色的小屋環繞大海和沙灘，一旁還有16世紀留存的城堡……遺世獨立卻精緻可愛，光看照片就讓人驚豔！
第三名的Salcombe則是另外一個英格蘭南部的海灣度假區，海上運動超熱門，也就是說大家可以在這裡欣賞刺激又帥氣的風帆和各式船隻！很多英國家庭都有划船出海度假的習慣，你也想加入嗎？
排名第四的是倫敦西部約130公里處的Cirencester, 古羅馬懷舊風情被本地特產的石頭屋完美照映，它還是全英語系國家中擁有最古老農業研究院（1840年創建）的地方，也有古老的英國部落遺蹟，如果想要享受老屋裡的隱士田園生活，這裡也許會非常適合你－它附近綿延的山丘和草原，會不會讓人以為走進魔戒場景呢？
也難怪英國政府還特別頒了「絕美大自然」獎給這個好地方，英國人私藏的美地，現在被你知道啦。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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