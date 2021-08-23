舊火車站變身奢華旅館、博物館！西班牙「山中鐵達尼」明年完工

圖文/Pei

在法國和西班牙交界的山區，文化豐富又帶點神祕感；走過二戰的老車站將活化成為博物館兼高級飯店，你想住看看嗎？

走過二戰的百年老車站 月台長達200公尺

如果你喜歡巴黎，可能知道由火車站改建的美術館－Orsay. 西班牙也有哦！

Pei小編向大家介紹的這座舊車站Canfranc，位於法國南部和西班牙北部的山區，因為承載西班牙幾場大戰和重要歷史時刻，堅韌挺拔地陪伴西班牙走過大時代，還因為擁有華麗的外觀和多達365扇窗，被稱作「山中鐵達尼」。

50年沉寂之後 車站即將華麗變身 / 來源： wikimedia 山裡竟然有世間僅有的豪華車站 / 來源：flickr 回想1928啟用當年，長達200公尺的月台和一面多達75道門的車站，是多麼讓世人驚艷！

不過1970年因為經濟危機和大火受到重創，撐不住而暗淡關門……當地歷史卻沒有忘記這豪華車站的榮光，那些小販叫賣聲、總有人排隊的外幣匯兌櫃台、熱鬧的售票亭、飯店食肆，睽違50年後，都準備再度登場！

140間高級客房 5星飯店明年迎賓

當地政府也決意復興這座車站的風華，著手重建站前鐵路和周邊社區；開飯店的想法則由專業的來－西班牙的連鎖酒店集團Barceló已經規劃好整個住宿體驗，2022年底，賓客將能看見擁有140間設計風套房、200人座會議廳和火車博物館的餐旅世界！

整建中的飯店 像博物館又像車站 / 來源： wikimedia Canfranc國際轉運站 處處都是古典氣息 / 來源： wikimedia 如果大家知道西班牙的朝聖者之路Santiago de Compostela，它的最東段就是這座車站所在，可見這個地方，自古以來都是商旅和物資的轉運大站哦。

如果大家有機會到西班牙或法國，專程來庇里牛斯山區探訪歷史﹑壯麗大自然和山珍美味一定會有很棒的回憶－例如參加車站歷史導覽、探索祕密通道，讓自己更了解這法西兩國交會處的特殊人文風情。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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