騎著飛天掃帚遊英倫！精選十大《哈利波特》電影場景

距離《哈利波特》電影最終部曲已經有10年之久，相信這位戴眼鏡、額頭上有閃電疤痕的男孩還是一直在大家的心中，電影裡的拍攝場景更是影迷們常常討論的話題之一。如果你和小編一樣是從小看哈利波特長大的鐵粉，經常幻想自己會被分到哪個學院、選到哪種魔杖，那你一定要跟著小編騎著飛天掃帚遊英倫，認識英國的美！

倫敦 國王十字車站

倫敦 國王十字車站。 圖／小編家人

身為哈利波特迷絕對不能錯過倫敦國王十字車站的九又四分之三月台，據說這裡是作者J·K·羅琳的父母認識相戀的搭車地點，這具有意義的地標便成為整個故事的起頭。

九又四分之三月台。 圖／小編家人

每年9月1日的上午11點，霍格華茲的學生們會從國王十字車站登上霍格華茲列車返校，你各位來這邊一定要拍上一張經典的穿牆照啊～

倫敦 千禧橋

倫敦 千禧橋。 圖／shutterstock

「千禧橋」顧名思義是為了慶祝千禧年而建造的吊橋，外觀上看起來簡潔俐落，充滿未來的科技感，整個橋樑由兩根Y型支架支撐，被稱作泰晤士河上的「光劍」，而這裡也是《哈利波特：混血王子的背叛》中遭食死人破壞的地方之一。

倫敦 利德賀市場

倫敦 利德賀市場。 圖／pixabay

利德賀市場是倫敦最古老的市場之一，在14世紀時主要販售肉品、海鮮，還有一些零售商，後來經大火重建後，保留了鵝卵石地板與屋頂等，呈現了現在所看到富麗堂皇的維多利亞建築，而這裡正是電影裡某部分斜角巷的場景。市場是24小時開放，想避開人來人往，可以選擇離峰時間來訪！

諾森伯蘭郡 安尼克城堡

諾森伯蘭郡 安尼克城堡。 圖／shutterstock

安尼克城堡建立於1096年，是一個保存完整的城堡，至今仍有人居住。魔法學校霍格華茲的外觀就是在這邊取景的，高聳的塔式建築與草皮馬上讓人聯想到上飛天掃帚課的情景，要來參訪的朋友也要特別注意時間，冬季因公爵一家會回到城堡居住，因此不對外開放。

約克郡 馬勒姆灣

約克郡 馬勒姆灣。 圖／shutterstock

馬勒姆灣位在北約克郡，是一個巨大的石灰岩峭壁，外型如一個圓形劇場般，看起來十分壯觀，這些凹凸不平的紋理是由常年河水侵蝕而形成的峽谷地形，自哈利波特電影在此取景後，也成為約克郡河谷國家公園的著名景點之一。

達勒姆 杜倫大教堂（達勒姆座堂）

達勒姆 杜倫大教堂。 圖／shutterstock

杜倫大教堂是英國十大教堂之一，整棟建築以石頭為主要建材，也是歌德式建築的前身，非常具有特色，雖然外觀設計較為簡樸，但進入教堂內會被它精美的裝飾設計與氣勢給震憾到，在1986年杜倫大教堂更被聯合國教科文組織選為世界遺產，在電影中出現的代表場景為學校走廊與中庭。

蘇格蘭 格蘭芬蘭高架橋

蘇格蘭 格蘭芬蘭高架橋。 圖／shutterstock

格蘭芬蘭高架橋為電影中通往霍格華茲火車行駛的鐵道，此座高架橋也曾被選為16座世界上最夢幻的橋樑之一，共由21座拱橋組成，高度超過100英尺，火車沿路行駛可以欣賞到蘇格蘭高地的地貌、高低起伏的丘陵，當蒸汽火車鳴笛而過時，彷彿有種要進入魔法世界的感覺！

蘇格蘭 希爾湖

蘇格蘭 希爾湖。 圖／shutterstock

希爾湖是為在英國蘇格蘭的淡水湖，湖邊的風景相當優美，霍格華茲城堡旁的「黑湖」就是取景於此，在哈利波特第四集中三巫鬥法潛水救人的劇情就是這個湖啦！不知道大家有沒有看出來XD

蘇格蘭 埃蒂夫湖

蘇格蘭 埃蒂夫湖。 圖／shutterstock

在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》中，哈利、榮恩、妙麗從古靈閣偷走分靈體赫夫帕夫金杯後，騎上巨龍逃走，在途中跳入的湖就是埃蒂夫湖。埃蒂夫湖以美麗的湖面倒影為特色，雖然面積不大，不過水底最深可達150公尺。

牛津 牛津大學

說到牛津大學，可說是現實版的霍格華茲，在《哈利波特》系列電影中，牛津大學城是主要取景地，牛津大學是英國最古老的學校，校園裡許多角落都非常貼合電影中所需要的元素，一起來揭曉有哪些地方！

基督學院

基督學院。 圖／shutterstock

基督學院。 圖／pixabay

基督學院是許多遊客口耳相傳的拍攝地，部分學校場景像是餐廳、走廊等，皆以學院內"The Hall"為靈感來源進行美術設計，一踏入學院中可以明顯感受到每個角落都充滿了古老的魔幻氣息！

新學院

新學院。 圖／shutterstock

新學院和它的名字相反，是牛津大學內的元老級學院，在《哈利波特：火盃的考驗》中馬份被假瘋眼穆迪教授變成一隻白鼬就是在這裡拍攝的XD

博德利圖書館

博德利圖書館。 圖／pixabay

在網路上搜尋牛津大學，這棟美麗的圓柱體建築可說是前幾個會跑出來的，博德利圖書館的規模是僅次於大英圖書館的第二大圖書館，在系列電影裡，哈利披著隱形斗篷半夜前往的地點就是這裡，也是三位主角平時找尋資料的地方！

哈利波特無論在電影或小說上都是經典之作，很難用言語表達它在大家心中的地位，從小說到電影的具象化過程，每個角色的造型與場景都十分讓人驚艷，麻瓜影迷們或許無法成為巫師，但有機會可以出發去英國來場奇幻之旅！

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