真的能踩又不怕水！荷蘭成功產出全球第一座「3D列印橋」
圖文/Pei
3D列印越來越貼近生活，阿姆斯特丹的新橋竟然是印出來的！
12公尺新橋 七月正式開放
這是一座歷時三年才成真的夢想計畫！
阿姆斯特丹這座看起來非常有未來感的橋，剛由荷蘭王后揭幕，帶領大家走進城市老區一探究竟－
這座印出來的鋼筋橋有4.5噸重，由荷蘭新創公司 MX3D史無前例打造出的完整橋體，將開放單車和行人使用，也就是車子不能走哦！
橋靠著四部機器人打造，以不鏽鋼一層層焊接完成，前前後後花了三年才問世，讓城市傳說變成現實，在王后剪綵後，荷蘭人也非常高興地開始試用了，看看它是不是真的有感應器，能紀錄和觀測橋體的溫度、震動度、拉伸程度等數據？
未來，荷蘭這個團隊更會依照這些數據來設計新的3D產品哦！
這附近是紅燈區，雖然紅燈區正準備遷離市中心，但留下的歷史故事和古蹟依然吸引很多人來聆聽和認識。
3D列印橋地點：Oudezijds Achterburgwal in de Wallen
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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