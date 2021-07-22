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歐洲最大沙丘、粉紅鹽田！　法國人想私藏的秘境旅行　隨手拍都是IG美照

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： wikimedia
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圖文/Pei

沙地戶外運動 你想選哪個？ 　/ 來源： pixabay　
沙地戶外運動 你想選哪個？ 　/ 來源： pixabay　

歐洲之最」世外桃源沙丘之旅

夏天想去海邊？最近流行鹽田網美照？Pei小編這就幫大家整理法國秘境之旅，先從波爾多開始！

法國的波爾多除了看不完的古色古香酒莊，還有本地人也愛去拍照的沙丘Dune du Pilat－

森林和大海環繞沙丘 景色很壯觀　 / 來源： wikimedia
森林和大海環繞沙丘 景色很壯觀　 / 來源： wikimedia

沒錯，歐洲也可以拍出大片沙漠風光，而且旁邊有大海和森林環繞，景觀非常特殊。因此也很多情侶在這裡拍婚紗照，日落時是最熱門的拍照時間！

海洋沙丘配日落 打造超浪漫風光　　 / 來源：wikimedia
海洋沙丘配日落 打造超浪漫風光　　 / 來源：wikimedia
沙丘附近的Arcachon小鎮 是生蠔聖地　 / 來源： wikimedia
沙丘附近的Arcachon小鎮 是生蠔聖地　 / 來源： wikimedia

這片歐洲最大的沙丘離波爾多車程只有1小時，途中還可以到Arcachon這個濱海小鎮大口享受生猛海鮮和生蠔哦。

詩意、野性都有！　人氣粉紅鹽田就在南法

Camargue 鹽田三種顏色給你選 / 來源： wikimedia　
Camargue 鹽田三種顏色給你選 / 來源： wikimedia　

卡馬格特鹽沼(Camargue salt flats)是法國著名的鹽田，也是一大群野生紅鶴的家！如果你還沒機會去遙遠的南美的玻利維亞看天空之鏡，或已經看過台灣南部親切的鹽田風光，那麼法國南部的粉色Camargue可以是你的下一站!

站在普羅旺斯邊界，地中海風吹來淡淡的海水味中，一片粉紅色的光線照映在所有能反光的物體上，整片粉色湖泊就好像誰在你面前拉上了一幅長長的屏風……面對這片詩意的風景，除了驚嘆，你可能不會有其他的反應。

其實法國的製鹽產業歷史悠久，電視節目也不會少掉鹽業紀錄片，每年50萬噸的鹽產量就可以顯示法國的得天獨厚；這片鹽田旁邊還有鹽業博物館，走進來認識一下南法的特產和歷史，你可以在當地找到名稱優美的「鹽之花」Fleur de sel當作紀念品帶回家，享受它輕盈獨特的口感，還能同時補充鈣質和鎂。

Camargue野生紅鶴群附近的鹽田連接地中海 景色超有料 / 來源： pixabay　
Camargue野生紅鶴群附近的鹽田連接地中海 景色超有料 / 來源： pixabay　

在戶外呢？好好欣賞駿馬和野生紅鶴悠閒漫步的世外桃源風光吧！　　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

重啟最佳狀態！全球四大療癒聖泉「法國露德小鎮」疫後必去　

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法國 歐洲 秘境

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