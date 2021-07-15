歐洲最愛吃冰的國家是芬蘭！北國人氣冰淇淋「無印良品」都搶聯名
圖文/Pei
冰天雪地裡的芬蘭人，居然是最愛吃冰的歐洲人？以創意聞名的北國有什麼新奇冰淇淋口味，能讓全民瘋狂？
精選芬蘭冰淇淋 特有「芬蘭乳牛」冰品一定要試試
芬蘭人一面愛洗三溫暖來暖身，一面愛冰涼爽口的冰淇淋！他們每年吃掉的冰，竟然比其他歐洲國家都多，住在亞熱帶的我們真的很難想像……
Pei小編這就帶大家來認識幾個芬蘭的人氣冰淇淋品牌，在進口超市貨下次到歐洲，可以認真找找看！
首先是名叫「芬蘭冰淇淋」Suomen Jäätelö 的品牌，是以當地特有的芬蘭乳牛牛奶來製作冰淇淋，奇特的「雲杉」口味，你想像得到嗎？這麼小清新的風格，當然就會吸引無印良品這樣的品牌來搭配，現在歐洲大城市的Muji (巴黎、倫敦、米蘭和巴塞隆納等)分店，都有這個芬蘭冰淇淋賣。
同樣受到日本人青睞的芬蘭品牌是Jymy ，無添加、有機食材和純素，或許你都聽膩了，但試試看它們的創新口味吧！檸檬椰子、松子都是很特別的選擇哦。
這個牌子目前也已經成功進軍西歐和東歐市場，大家可以期待台灣超市也注意到它們囉。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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