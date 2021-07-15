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歐洲最愛吃冰的國家是芬蘭！北國人氣冰淇淋「無印良品」都搶聯名

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： jymyicecream　
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圖文/Pei

冰天雪地裡的芬蘭人，居然是最愛吃冰的歐洲人？以創意聞名的北國有什麼新奇冰淇淋口味，能讓全民瘋狂？

芬蘭無添加冰淇淋 讓人食指大動 / 來源： jymyicecream
芬蘭無添加冰淇淋 讓人食指大動 / 來源： jymyicecream

精選芬蘭冰淇淋　特有「芬蘭乳牛」冰品一定要試試

芬蘭人一面愛洗三溫暖來暖身，一面愛冰涼爽口的冰淇淋！他們每年吃掉的冰，竟然比其他歐洲國家都多，住在亞熱帶的我們真的很難想像……

這會是你愛的獨享時光嗎？ / 來源： jymyicecream
這會是你愛的獨享時光嗎？ / 來源： jymyicecream

Pei小編這就帶大家來認識幾個芬蘭的人氣冰淇淋品牌，在進口超市貨下次到歐洲，可以認真找找看！

首先是名叫「芬蘭冰淇淋」Suomen Jäätelö 的品牌，是以當地特有的芬蘭乳牛牛奶來製作冰淇淋，奇特的「雲杉」口味，你想像得到嗎？這麼小清新的風格，當然就會吸引無印良品這樣的品牌來搭配，現在歐洲大城市的Muji (巴黎、倫敦、米蘭和巴塞隆納等)分店，都有這個芬蘭冰淇淋賣。

北歐冰淇淋 吃到當季美味和清新大自然 　 / 來源：suomenjaatelo
北歐冰淇淋 吃到當季美味和清新大自然 　 / 來源：suomenjaatelo
這樣的下午茶 我也想要 / 來源：suomenjaatelo　
這樣的下午茶 我也想要 / 來源：suomenjaatelo　

同樣受到日本人青睞的芬蘭品牌是Jymy ，無添加、有機食材和純素，或許你都聽膩了，但試試看它們的創新口味吧！檸檬椰子、松子都是很特別的選擇哦。

這是我今天的冰淇淋鬆餅大餐 　/ 來源： jymyicecream　
這是我今天的冰淇淋鬆餅大餐 　/ 來源： jymyicecream　

這個牌子目前也已經成功進軍西歐和東歐市場，大家可以期待台灣超市也注意到它們囉。

到超市找找特殊的北歐冰淇淋吧 / 來源： jymyicecream　
到超市找找特殊的北歐冰淇淋吧 / 來源： jymyicecream　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

北歐「森氣」巧克力、「空氣製造」蛋白好吃到得獎？芬蘭未來美食超乎想像　

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冰淇淋 歐洲 冰品

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