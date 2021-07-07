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巴黎街頭寶庫！百年古蹟「報刊亭」滿滿紀念品、特產、法國文化

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： palagret on flickr ；/ 來源： wikimedia
/ 來源： palagret on flickr ；/ 來源： wikimedia

老巴黎人生活和報亭緊密相連 / 來源： palagret on flickr 　
老巴黎人生活和報亭緊密相連 / 來源： palagret on flickr 　

圖文/Pei

巴黎這樣的大城市找紀念品很累人？存在百年的古典報亭有非常豐富的好物等你發掘！

出版業曾創下世界紀錄　巴黎人的共同文化記憶

Pei小編這就帶大家來到巴黎街頭，除了上篇文章介紹過的「百年古蹟－莫里斯廣告柱」，華麗的花都還有許多一樣是深綠色的古董，那就是報刊亭（Kiosque）！

小小報亭顏色和有氣質的巴黎很搭 / 來源： wikimedia
小小報亭顏色和有氣質的巴黎很搭 / 來源： wikimedia

在這小小的亭子裡，有非常豐富的各行各業報刊雜誌，藝文展演和旅遊訊息，還有巴黎風情必備的貝雷帽、帆布袋和明信片等等旅人都會想找的紀念品。

事實上，這些報亭和廣告柱一樣都是百年古蹟，內藏深厚的歷史文化，在巴黎走過路過別錯過哦！　

在1631年前後，法國出現有史以來第一份報紙，然後有當年還合法的國中小學童在馬車和城市喧囂之間叫賣報刊，是一段很有年代感的歷史片段；

巴黎最早的報亭在1859年的Grands Boulevards上出現－這條街至今都是巴黎最熱鬧的餐館和劇院區之一，由法國建築師Gabriel Davioud設計，短短兩年間，巴黎市區已經有超過50個報亭，到了80年代更已經因為高需求和高人氣達到350個。　　

巴黎市區的深綠色小亭子 走過別錯過哦　 / 來源： wikimedia
巴黎市區的深綠色小亭子 走過別錯過哦　 / 來源： wikimedia
法國也因為蓬勃發展的出版品和數量激增的報刊亭，成為第一次世界大戰前，世界上閱覽量最高的國家之一，厲害吧？

搶救文化與古蹟　巴黎報亭變身轉型

大家都會想到，那麼現在這個電子閱讀和居家辦公的時代，報刊亭怎麼生存？

的確，巴黎的深綠色報亭被’’www’’打得差點站不起來，數量越來越少，大家也開始改變報亭的設計和功能－如今，你可以在更寬敞、現代化、商品選擇更多樣的空間挑到你喜歡的報刊和紀念品，甚至飲料和零食了！　

在旅途中買張明信片吧 　 / 來源： pixabay
在旅途中買張明信片吧 　 / 來源： pixabay
下次到巴黎，請大家特別注意尋找街上或地鐵旁邊的深綠色小亭子，裡面常會有老巴黎人穿著巴黎風的衣服，和老闆閒話家常，是非常棒的取景或體驗機會哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

另類地標！百年古蹟「莫里斯廣告柱」　法式風情散佈世界各地 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

巴黎 法國

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