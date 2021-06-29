山壁內藏音樂廳、全球最大公共藝術倉庫誕生！ 荷蘭文藝新聚落　好逛又好看

圖文/Pei

夏天怎麼能沒有新鮮事？下次到荷蘭不去阿姆斯特丹，來小城市看前衛建築邊聽音樂、看展覽，感官超享受！

荷蘭如何把小城變成大家的「客廳」？

台南超高人氣的河樂廣場，你去過嗎？

你喜歡看前衛建築、喜歡音樂演出嗎？荷蘭有個好地方等你去，那就是大公司飛利浦的家－Eindhoven.

小城市以創意變身 / 來源： MVRDV 台南河樂廣場的設計團隊，將在這裡為一座全新的「山」揭幕，這是以音樂為主題，在高處打造出的表演場地，讓大家隨時能登高望遠，同時盡情享受一旁的演唱演奏！

這座位在城市中心的音樂山荷蘭語叫做＂De Heuvel＂（The Hill）, 由購物中心改建成27000ｍ2的全新空間，屋頂是視野一流的寬闊公園，接著是表演場地、購物商場和文化中心，讓全城的居民都可以在這裡找到喜歡的事做，甚至把它當成自家客廳，舒服來去。

De Heuvel 老區活化後變得超有趣 / 來源： MVRDV 下次到荷蘭，不必往阿姆斯特丹去人擠人，這座小城市也充滿時尚、精緻的荷蘭風情哦；別忘了租輛腳踏車，和當地人一起優游一整天！

鹿特丹「藝術大碗公」 15萬件藝術品一次展出

鹿特丹大家或許多少有聽過，那美麗的運河和現代化的都市景觀，都很吸引人；如果你喜歡藝文活動，那麼來到鹿特丹，一定要好好參觀那個滿滿藝術收藏的玻璃碗－Depot Boijmans Van Beuningen喔。

跳進藝術大碗公 / 來源：mvrdv 綠能是現代建築追求的目標 / 來源： mvrdv 上面提到的荷蘭設計團隊，意識到許多國家的博物館，通常都只能同時展出不到10%的展品，其他珍貴的文物館藏都只能在特展輪流出現，超可惜！

於是團隊就打造出這個玻璃大碗，在透明的空間裡，一次展出所有15萬件藝術品、攝影作品、影片和畫作，這個作法在當今社會，可是第一次、領先全球的哦！

城市裡有顆神奇的玻璃球 裡面滿滿藝文珍藏 / 來源：mvrdv 也因此，這大碗也被稱作「博物館公園」（Museumpark），讓旅客和居民過來邊散步邊為心靈充充電；鹿特丹，你筆記了嗎？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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