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一圓王室夢！「凡爾賽宮」首度開放住宿　獨享豪華食宿、私人導覽

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： airelles / 來源： wikipedia
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圖文/Pei

電影《凡爾賽拜金女》述說法國前王后瑪麗安東尼特的奢華人生，如今她在凡爾賽的寢宮將有機會成為你一生難忘的住宿體驗。

終於有機會體驗夢想中的女王房 　 / 來源： airelles
終於有機會體驗夢想中的女王房 　 / 來源： airelles

凡爾賽宮首次開放住宿　房間頂級典雅、各有故事

Pei小編帶大家來到巴黎大名鼎鼎的凡爾賽宮，這次是不趕時間，可以住下來哦！

這是王宮第一次開放住宿，電影裡奢華高級的裝潢真的看得到也摸得到！一棟建於1681年的建築物將是你今晚的家，14間各有故事的房間任你挑選，你想親近哪一段法國歷史呢？

高雅套房讓大家進入電影般的世界 / 來源： airelles
高雅套房讓大家進入電影般的世界 / 來源： airelles
遊客離開後　就是你好好參觀王后寢宮的時刻 / 來源：wikipedia
遊客離開後　就是你好好參觀王后寢宮的時刻 / 來源：wikipedia
把這裡當成自己家的後花園吧 / 來源： wikipedia
把這裡當成自己家的後花園吧 / 來源： wikipedia

你可以沉浸在18世紀的王室與時代風情裡，盡情拍照、仔細欣賞法國王室成員當年喜歡的收藏品、感受法國當地藝術家和工匠打造的裝飾品、還可以在遊客們離開凡爾賽宮後，好好享受你的私人導覽、好好聽宮廷故事，獨享王宮和法式庭園，超級愜意！

在古典風情裡　享受現代化設施

擔心這趟旅行的古早味太濃？別忘了這是頂級飯店，你的餐點將有米其林大廚Alain Ducasse細心設計，下午有法式下午茶犒賞你平日的辛勞，逛了整天的皇宮，晚上還可以泡宮廷SPA，讓土耳其浴、按摩和水療好好滋養你，回血到100%.

凡爾賽今夜屬於你 ／來源：wikipedia
凡爾賽今夜屬於你 ／來源：wikipedia
記得周董和郎朗都來過這裡嗎？　　 / 來源： wikimedia
記得周董和郎朗都來過這裡嗎？　　 / 來源： wikimedia

住進王宮，你還需要照顧自己嗎？你將會有專業又貼心的私人管家打理你在這裡的美好時光，他會為你打開很多遊客進不去的王宮寢室，為你講解外人都不知道的獨家故事；你也可以體驗把王宮當自己花園的感覺，踏上電動遊艇，環遊凡爾賽！

如果時間允許，請你別錯過像「王后之夜」這樣的主題日，這將是你盛裝打扮，走進電影場景參加王室宴會的時刻！

如何預訂？請搜尋 Airelles官網，選擇入住 Château de Versailles, Le Grand Contrôle－每晚住宿約1700歐元（台幣五萬）以上。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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法國 米其林 下午茶

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