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吃米其林料理、喝新鮮威士忌、住穀倉房！ 蘇格蘭Johnnie Walker傳奇飯店非去不可
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖文/Pei
喜歡單一麥芽威士忌嗎？下次的英國之旅，到蘇格蘭吧！歷史悠久的威士忌飯店，包品酒和住宿哦。
單一麥芽蘇格蘭威士忌 產季正盛
喜歡單一麥芽威士忌嗎？下次的英國之旅，安排到蘇格蘭吧！威士忌飯店，包品酒和住宿哦。
等疫情過去，又剛好是春天的威士忌慶典，Pei小編推薦你到1836成立的釀酒廠Annandale Distillery親自感受最正宗的蘇格蘭威士忌老牌風格－酒廠名字沒聽過沒關係，它的前老闆是大名鼎鼎的Johnnie Walker！
酒廠現在開放住宿，住進穀倉改建的房間，整天都能體驗最原汁原味、跨越三代的威士忌歷史、風味和製造過程的每個小細節，還有專家細心解說當地和釀酒的故事，是不是很吸引你呢？
米其林主廚 為你特製晚餐
在Annandale Distillery住宿，還有什麼驚喜？
這裡有米其林星星主廚幫你準備豪華特餐，300種威士忌等你選擇哦！建議大家安排兩天，好好享受這次獨特的住宿體驗。
想知道你應該選哪款威士忌？熱銷全球250萬瓶的blendedScotch Whisky, 或是其他得獎酒品都可以把握機會試試看，說不定一喝就愛上喔。
這個好地方怎麼找？
地址：Northfield, Annan DG12 5LL, United Kingdom
如果不住宿，參觀時間建議在3小時左右
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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