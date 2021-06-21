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吃米其林料理、喝新鮮威士忌、住穀倉房！　蘇格蘭Johnnie Walker傳奇飯店非去不可

聯合新聞網 / MilliUN Miles

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英式酒廠已經有三代人見證　 很有故事感　 / 來源：Annandale Distillery
英式酒廠已經有三代人見證　 很有故事感　 / 來源：Annandale Distillery
圖文/Pei

喜歡單一麥芽威士忌嗎？下次的英國之旅，到蘇格蘭吧！歷史悠久的威士忌飯店，包品酒和住宿哦。

單一麥芽蘇格蘭威士忌　產季正盛

喜歡單一麥芽威士忌嗎？下次的英國之旅，安排到蘇格蘭吧！威士忌飯店，包品酒和住宿哦。

到英國來趟酒香之旅　 / 來源：Annandale Distillery　
到英國來趟酒香之旅　 / 來源：Annandale Distillery　
有專家陪伴的旅行 收穫豐富　 / 來源：Annandale Distillery
有專家陪伴的旅行 收穫豐富　 / 來源：Annandale Distillery
等疫情過去，又剛好是春天的威士忌慶典，Pei小編推薦你到1836成立的釀酒廠Annandale Distillery親自感受最正宗的蘇格蘭威士忌老牌風格－酒廠名字沒聽過沒關係，它的前老闆是大名鼎鼎的Johnnie Walker！

猜猜釀酒溫度需要多低呢 / 來源: Annandale Distillery
猜猜釀酒溫度需要多低呢 / 來源: Annandale Distillery
認識釀造過程將讓下次小酌更有風味 / 來源：Annandale Distillery
認識釀造過程將讓下次小酌更有風味 / 來源：Annandale Distillery
酒廠現在開放住宿，住進穀倉改建的房間，整天都能體驗最原汁原味、跨越三代的威士忌歷史、風味和製造過程的每個小細節，還有專家細心解說當地和釀酒的故事，是不是很吸引你呢？

米其林主廚　為你特製晚餐

在Annandale Distillery住宿，還有什麼驚喜？

穀倉木頭香讓人放鬆睡個飽 / 來源： Annandale Distillery　
穀倉木頭香讓人放鬆睡個飽 / 來源： Annandale Distillery　
這裡有米其林星星主廚幫你準備豪華特餐，300種威士忌等你選擇哦！建議大家安排兩天，好好享受這次獨特的住宿體驗。

想知道你應該選哪款威士忌？熱銷全球250萬瓶的blendedScotch Whisky, 或是其他得獎酒品都可以把握機會試試看，說不定一喝就愛上喔。

這個好地方怎麼找？

地址：Northfield, Annan DG12 5LL, United Kingdom

如果不住宿，參觀時間建議在3小時左右

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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蘇格蘭 米其林 英國

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